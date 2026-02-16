Фермер на тракторі John Deere показав майстерний дрифт: відео

Тракторний дрифт – явище доволі рідкісне, а на слизькій поверхні дороги цей спосіб проходження поворотів у керованому заносі практично не зустрічається.

Однак нинішня зима на європейській частині континенту додала не тільки багато снігу, але крижаних дощів. Ось що пише Авто24.

Коли погода дає підказку

Німецький блогер der_spargelbauer виступає у соціальних мережах від імені фермерського господарства Spargelhof Gut Holsterfeld у Зальцбергені, Німеччина, що займається вирощуванням спаржі. І він цього разу не зрадив своїй звичці знімати й показувати те, що приваблює.

Під цим ніком комфортно себе почуває фермер Сільван Шульце-Ведіге, який за фермерськими клопотами знаходить час для зйомки цікавих сюжетів. Його гумористичні та пізнавальні відео про будні фермерів, роботу в полі та техніку (і особливо про улюблені трактори John Deere) мають велику популярність в Instagram, на сайті господарства Gut Holsterfeld та ФБ-сторінці з такою ж назвою.

Ожеледиця не завжди погано

Сільван скористався негодою і після дощу та морозної ночі, що перетворила фермерський двір на справжню ковзанку, вдався до експериментів з тракторним дрифтом.

На всяк випадок фермер перед показовим дрифтом на тракторі John Deere свій Volkswagen Transporter прибрав. Скриншот: Авто24

З відео важко зрозуміти, чи були до того "репетиції", але фінальні сюжети здивували й порадували – трактор слухняний, як загнузданий кінь!

Як видно з відео, людина з трактором на ідеально рівній слизькій поверхні, що схожа на ковзанку, може показувати зразки "вищого пілотажу", особливо у маневрах контрольованого заносу.

John Deere отримав безплатну рекламу

Шеститонний (6,2 т) трактор John Deere 6130R для дрифту точно не розроблявся – трудяга полів та сільських доріг. Його 130 кінських сил та виняткові для такого класу 1600 Нм крутного моменту дають гарну результативність на оранці, боронуванні, косовиці чи транспортуванні силосної маси.

Потужний 4,5-літровий 4-циліндровий дизельний двигун розганяє машину до максимально скромної швидкості 40 км/год, а ось в полі з повним приводом під плугом він взагалі повзає на пониженій. А ось в дрифті, як з'ясувалося, він справжній фігурист, елегантно й контрольовано проходить усі повороти.

На дорозі таке краще не робити

З сюжету можна зрозуміти, що такий маневр на повному приводі не робився. Ймовірно, Сільван вимкнув стандартний повний привід, лишивши робочою лише задню пару коліс.

Вийшло й справді гарно та оригінально. При цьому трактор поводився в управлінні контрольовано, чітко входив у потрібну траєкторію заносу на поворотах.

Попри те, що двір не такий уже й великий, трактор під управлінням фермера вписувався в запланований "коридор", ніде не зачепив ні огорожі, ні дерев. Не занесло його й за межі двору.

Попри ковзанку під колесами, John Deere 6130R навіть з вимкненим переднім приводом у дрифті на поворотах йшов з контрольованим заносом. Скриншот: Авто24



Під музику дрифт запальний

Приємною несподіванкою з тракторним дрифтом стало те, що Сільван Шульце-Ведіге не обмежився одним роликом, де він коментує свої маневри на тракторі.

Другу частину відеопоказу він зробив ще яскравішою, наклавши на звукову доріжку чергових дублів з тракторного дрифту фонограму.

Музика в поєднанні з кадрами культового серіалу “Форсаж” додала темпоритму, зробила сюжет динамічнім, а виробнику трактора подарувала безплатну та дуже переконливу рекламу, мовляв, навіть на слизькій дорозі техніка John Deere слухняна й не підведе.