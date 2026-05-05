Как делают экспертизу двигателя при регистрации авто

Экспертиза двигателя
Во время регистрационных операций с транспортными средствами гражданам приходится сталкиваться с необходимостью прохождения экспертных исследований. Больше всего вопросов возникает относительно экспертизы номера двигателя и экспертизы его объема. У сервисных центрах МВД отмечают: эти процедуры имеют разную цель и применяются в разных случаях.
Экспертиза номера двигателя: проверка законности
Экспертиза номера двигателя проводится для установления подлинности идентификационной маркировки. Специалисты проверяют, не был ли номер изменен, подделан или уничтожен, а также соответствует ли он заводским стандартам.
Такая процедура может понадобиться:
- во время перерегистрации транспортного средства;
- в случае сомнений относительно происхождения двигателя;
- если номер поврежден или плохо читается.
Главная задача - подтвердить, что агрегат не находится в розыске и не имеет признаков незаконного вмешательства в номер.
Экспертиза объема двигателя: определение характеристик
В отличие от предыдущей процедуры, экспертиза объема двигателя направлена на определение технических параметров транспортного средства.
Она применяется в случаях:
- отсутствия или неточностей в документах;
- переоборудования транспортного средства;
- импорта авто;
- определения налогов и сборов, зависящих от объема двигателя.
В этом случае эксперты не проверяют номер на подделку, а устанавливают фактические характеристики.
Ключевая разница
В МВД подчеркивают, что разница между процедурами принципиальная:
- экспертиза номера двигателя - это проверка формальности и идентификации;
- экспертиза объема двигателя - это определение технических параметров.
Таким образом, одна процедура имеет юридический характер, другая - технический.
Когда обращаться к экспертам
Необходимость проведения той или иной экспертизы определяется индивидуально - в зависимости от ситуации во время регистрационных действий.
В случае сомнений гражданам рекомендуют обращаться в сервисные центры МВД или Экспертную службу для получения консультации.