Как делают экспертизу двигателя при регистрации авто



Во время регистрационных операций с транспортными средствами гражданам приходится сталкиваться с необходимостью прохождения экспертных исследований. Больше всего вопросов возникает относительно экспертизы номера двигателя и экспертизы его объема. У сервисных центрах МВД отмечают: эти процедуры имеют разную цель и применяются в разных случаях.

Экспертиза номера двигателя: проверка законности

Экспертиза номера двигателя проводится для установления подлинности идентификационной маркировки. Специалисты проверяют, не был ли номер изменен, подделан или уничтожен, а также соответствует ли он заводским стандартам.

Такая процедура может понадобиться:

во время перерегистрации транспортного средства;

в случае сомнений относительно происхождения двигателя;

если номер поврежден или плохо читается.

Главная задача - подтвердить, что агрегат не находится в розыске и не имеет признаков незаконного вмешательства в номер.

Экспертиза объема двигателя: определение характеристик

В отличие от предыдущей процедуры, экспертиза объема двигателя направлена на определение технических параметров транспортного средства.

Она применяется в случаях:

отсутствия или неточностей в документах;

переоборудования транспортного средства;

импорта авто;

определения налогов и сборов, зависящих от объема двигателя.

В этом случае эксперты не проверяют номер на подделку, а устанавливают фактические характеристики.

Ключевая разница

В МВД подчеркивают, что разница между процедурами принципиальная:

экспертиза номера двигателя - это проверка формальности и идентификации;

экспертиза объема двигателя - это определение технических параметров.

Таким образом, одна процедура имеет юридический характер, другая - технический.

Когда обращаться к экспертам

Необходимость проведения той или иной экспертизы определяется индивидуально - в зависимости от ситуации во время регистрационных действий.

В случае сомнений гражданам рекомендуют обращаться в сервисные центры МВД или Экспертную службу для получения консультации.