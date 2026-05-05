Як роблять експертизу двигуна при реєстрації авто

Експертиза двигуна
Під час реєстраційних операцій із транспортними засобами громадянам доводиться стикатися з необхідністю проходження експертних досліджень. Найбільше запитань виникає щодо експертизи номера двигуна та експертизи його об’єму. У сервісних центрах МВС наголошують: ці процедури мають різну мету та застосовуються у різних випадках.
Експертиза номера двигуна: перевірка законності
Експертиза номера двигуна проводиться для встановлення справжності ідентифікаційного маркування. Фахівці перевіряють, чи не було номер змінено, підроблено або знищено, а також чи відповідає він заводським стандартам.
Така процедура може знадобитися:
- під час перереєстрації транспортного засобу;
- у разі сумнівів щодо походження двигуна;
- якщо номер пошкоджений або погано читається.
Головне завдання — підтвердити, що агрегат не перебуває в розшуку та не має ознак незаконного втручання у номер.
Експертиза об’єму двигуна: визначення характеристик
На відміну від попередньої процедури, експертиза об’єму двигуна спрямована на визначення технічних параметрів транспортного засобу.
Вона застосовується у випадках:
- відсутності або неточностей у документах;
- переобладнання транспортного засобу;
- імпорту авто;
- визначення податків і зборів, що залежать від об’єму двигуна.
У цьому випадку експерти не перевіряють номер на підробку, а встановлюють фактичні характеристики.
Ключова різниця
У МВС підкреслюють, що різниця між процедурами принципова:
- експертиза номера двигуна — це перевірка формальності та ідентифікації;
- експертиза об’єму двигуна — це визначення технічних параметрів.
Таким чином, одна процедура має юридичний характер, інша — технічний.
Коли звертатися до експертів
Необхідність проведення тієї чи іншої експертизи визначається індивідуально — залежно від ситуації під час реєстраційних дій.
У разі сумнівів громадянам рекомендують звертатися до сервісних центрів МВС або Експертної служби для отримання консультації.