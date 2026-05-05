Як роблять експертизу двигуна при реєстрації авто



Під час реєстраційних операцій із транспортними засобами громадянам доводиться стикатися з необхідністю проходження експертних досліджень. Найбільше запитань виникає щодо експертизи номера двигуна та експертизи його об’єму. У сервісних центрах МВС наголошують: ці процедури мають різну мету та застосовуються у різних випадках.

Експертиза номера двигуна: перевірка законності

Експертиза номера двигуна проводиться для встановлення справжності ідентифікаційного маркування. Фахівці перевіряють, чи не було номер змінено, підроблено або знищено, а також чи відповідає він заводським стандартам.

Така процедура може знадобитися:

під час перереєстрації транспортного засобу;

у разі сумнівів щодо походження двигуна;

якщо номер пошкоджений або погано читається.

Головне завдання — підтвердити, що агрегат не перебуває в розшуку та не має ознак незаконного втручання у номер.

Експертиза об’єму двигуна: визначення характеристик

На відміну від попередньої процедури, експертиза об’єму двигуна спрямована на визначення технічних параметрів транспортного засобу.

Вона застосовується у випадках:

відсутності або неточностей у документах;

переобладнання транспортного засобу;

імпорту авто;

визначення податків і зборів, що залежать від об’єму двигуна.

У цьому випадку експерти не перевіряють номер на підробку, а встановлюють фактичні характеристики.

Ключова різниця

У МВС підкреслюють, що різниця між процедурами принципова:

експертиза номера двигуна — це перевірка формальності та ідентифікації;

експертиза об’єму двигуна — це визначення технічних параметрів.

Таким чином, одна процедура має юридичний характер, інша — технічний.

Коли звертатися до експертів

Необхідність проведення тієї чи іншої експертизи визначається індивідуально — залежно від ситуації під час реєстраційних дій.

У разі сумнівів громадянам рекомендують звертатися до сервісних центрів МВС або Експертної служби для отримання консультації.