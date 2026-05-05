Укр
Ру

Як роблять експертизу двигуна при реєстрації авто

Експертиза двигуна у МВС буває двох типів. Одна з них юридична і пов’язана лише з перевіркою номера агрегату. Інша – технічна і вона покликана визначати об’єм двигуна.
Навіщо роблять експертизу двигуна при першій реєстрації

ФОТО: ГСЦ МВС|

Експертиза двигуна

Євген Гудущан
logo5 травня, 21:10
logo0
logo0 хв


Під час реєстраційних операцій із транспортними засобами громадянам доводиться стикатися з необхідністю проходження експертних досліджень. Найбільше запитань виникає щодо експертизи номера двигуна та експертизи його об’єму. У сервісних центрах МВС наголошують: ці процедури мають різну мету та застосовуються у різних випадках.

Чтайте також: Експертиза автомобіля під час перереєстрації знову стала добровільною

Експертиза номера двигуна: перевірка законності

Експертиза номера двигуна проводиться для встановлення справжності ідентифікаційного маркування. Фахівці перевіряють, чи не було номер змінено, підроблено або знищено, а також чи відповідає він заводським стандартам.

Така процедура може знадобитися:

  • під час перереєстрації транспортного засобу;
  • у разі сумнівів щодо походження двигуна;
  • якщо номер пошкоджений або погано читається.

Головне завдання — підтвердити, що агрегат не перебуває в розшуку та не має ознак незаконного втручання у номер.

Експертиза об’єму двигуна: визначення характеристик

На відміну від попередньої процедури, експертиза об’єму двигуна спрямована на визначення технічних параметрів транспортного засобу.

Вона застосовується у випадках:

  • відсутності або неточностей у документах;
  • переобладнання транспортного засобу;
  • імпорту авто;
  • визначення податків і зборів, що залежать від об’єму двигуна.

У цьому випадку експерти не перевіряють номер на підробку, а встановлюють фактичні характеристики.

Ключова різниця

У МВС підкреслюють, що різниця між процедурами принципова:

  • експертиза номера двигуна — це перевірка формальності та ідентифікації;
  • експертиза об’єму двигуна — це визначення технічних параметрів.

Таким чином, одна процедура має юридичний характер, інша — технічний.

Коли звертатися до експертів

Необхідність проведення тієї чи іншої експертизи визначається індивідуально — залежно від ситуації під час реєстраційних дій.

У разі сумнівів громадянам рекомендують звертатися до сервісних центрів МВС або Експертної служби для отримання консультації.

#Автомобілісту #Поради