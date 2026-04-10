Как исправить ошибку в водительском удостоверении

Обнаружили ошибку в водительском удостоверении? Неправильно указанное имя, дата рождения или открытая категория - ситуация неприятная, но ее можно исправить. У сервисных центрах МВД предусмотрена процедура обмена документа в случае неточностей в данных.

В соответствии с требованиями постановления КМУ № 340, водительское удостоверение можно обменять по желанию владельца. В частности, это касается случаев, когда нужно уточнить написание персональных данных латинскими буквами, обновить фото или изъять отметку о праве управления транспортными средствами только с автоматической коробкой передач. Процедура оформления также регулируется Приказом МВД № 515.

Когда нужно обратиться для обмена

Чаще всего граждане обращаются в случае таких ошибок:

неправильное написание фамилии, имени или отчества;

некорректная дата рождения;

ошибки в открытых категориях транспортных средств в удостоверениях водителя.

Как исправить ошибку

Для обмена водительского удостоверения достаточно обратиться в любой сервисный центр МВД независимо от места регистрации - это предусмотрено принципом экстерриториальности.

С собой необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение (при наличии).

Администратор проверит данные в реестрах и осуществит обмен документа.

Сколько это стоит

Стоимость услуги состоит из административного сбора и стоимости бланка. Ориентировочно это около 600 грн. Дополнительно оплачиваются банковские услуги.

На что обратить внимание

При подписании заявления в сервисном центре МВД обязательно надо проверить все внесенные личные данные.

Также, если для оформления водительского удостоверения подается загранпаспорт, стоит внимательно проверять правильность внесения транслитерации фамилии и имени владельца. Это поможет избежать повторного обращения и сэкономит время.