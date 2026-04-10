Як виправити помилку в посвідченні водія

Виявили помилку в посвідченні водія? Неправильно зазначене ім’я, дата народження чи відкрита категорія — ситуація неприємна, але її можна виправити. У сервісних центрах МВС передбачена процедура обміну документа у разі неточностей у даних.

Відповідно до вимог постанови КМУ № 340, посвідчення водія можна обміняти за бажанням власника. Зокрема, це стосується випадків, коли потрібно уточнити написання персональних даних латинськими літерами, оновити фото або вилучити відмітку про право керування транспортними засобами лише з автоматичною коробкою передач. Процедура оформлення також регулюється Наказом МВС № 515.

Коли потрібно звернутися для обміну

Найчастіше громадяни звертаються у разі таких помилок:

неправильне написання прізвища, імені чи по батькові;

некоректна дата народження;

помилки у відкритих категоріях транспортних засобів в посвідченнях водія.

Як виправити помилку

Для обміну посвідчення водія достатньо звернутися до будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації — це передбачено принципом екстериторіальності.

Із собою необхідно мати:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення водія (за наявності).

Адміністратор перевірить дані в реєстрах і здійснить обмін документа.

Скільки це коштує

Вартість послуги складається з адміністративного збору та вартості бланка. Орієнтовно це близько 600 грн. Додатково сплачуються банківські послуги.

На що звернути увагу

Під час підписання заяви у сервісному центрі МВС обов’язково треба перевірити всі внесені особисті дані.

Також, якщо для оформлення посвідчення водія подається закордонний паспорт, варто уважно перевіряти правильність внесення транслітерації прізвища та ім’я власника. Це допоможе уникнути повторного звернення та заощадить час.