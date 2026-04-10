Как экзаменаторы "валят" на практическом экзамене по вождению, даже когда кандидат еще не тронулся

Правильная настройка зеркал в учебном авто остается одной из зацепок, из-за которых кандидаты в водители проваливают экзамен. У Главном сервисном центре МВД считают, что именно с этого начинается безопасное управление и именно на это обращают внимание экзаменаторы во время практического экзамена.

Почему экзаменаторы этим пользуются

Неправильно выставленные зеркала создают так называемые “слепые зоны”, которые водитель фактически не контролирует. В реальном движении это означает риск ДТП, а на экзамене - потенциальный провал еще до начала экзамена.

Формально требование простое: перед началом движения водитель обязан подготовить рабочее место. На практике же многие кандидаты игнорируют этот этап или делают его формально.

Как настроить зеркала для экзамена

Центральное (салонное) зеркало

Его нужно выставить так, чтобы полностью видеть заднее стекло. Обзор должен быть максимальным без движения головы. Если в отражении больше салона, чем дороги - зеркало настроено неправильно.

Левое боковое зеркало

Нужно слегка наклониться влево. В поле зрения должна оставаться небольшая часть авто (около 10–15 процентов), остальное - дорога и соседняя полоса.

Правое боковое зеркало

Аналогично - легкий наклон вправо. Видимость должна охватывать правую полосу с минимальным “захватом” кузова.

На что смотрит экзаменатор

Перед стартом экзамена оценивается не только техника вождения, но и подготовка:

регулировка сиденья

настройка зеркал

использование ремня безопасности

Игнорирование этих действий воспринимается как отсутствие базовых навыков, даже если дальше кандидат едет без ошибок.

Системная проблема

Несмотря на простоту, эта процедура остается типичной причиной потери баллов. Часто кандидаты концентрируются на сложных элементах - парковке или разворотах - и недооценивают формальности.

В результате формируется парадокс: водитель технически готов к движению, но проваливает экзамен из-за формальностей.

Вывод

Регулировка зеркал занимает меньше минуты, но имеет прямой на результат экзамена. Фактически это первый тест на внимательность и ответственность водителя.

По официальной статистике Главный сервисный центр МВД более 80% кандидатов проваливают практический экзамен. Это создает прочную основу для мошеннических и коррупционных схем.