Як екзаменатори "валять" на практичному іспиті з водіння, навіть якщо кандидат ще не рушив

Правильне налаштування дзеркал у навчальному авто залишається однією з зачіпок, через які кандидати у водії провалюють екзамен. У Головний сервісний центр МВС вважають, що саме з цього починається безпечне керування і саме на це звертають увагу екзаменатори під час практичного іспиту.

Чому екзаменатори цим користуються

Неправильно виставлені дзеркала створюють так звані “сліпі зони”, які водій фактично не контролює. У реальному русі це означає ризик ДТП, а на іспиті — потенційний провал ще до початку іспиту.

Формально вимога проста: перед початком руху водій зобов’язаний підготувати робоче місце. На практиці ж багато кандидатів ігнорують цей етап або роблять його формально.

Як налаштувати дзеркала для екзамену

Центральне (салонне) дзеркало

Його потрібно виставити так, щоб повністю бачити заднє скло. Огляд має бути максимальним без руху голови. Якщо у відображенні більше салону, ніж дороги — дзеркало налаштоване неправильно.

Ліве бокове дзеркало

Потрібно злегка нахилитися вліво. У полі зору має залишатися невелика частина авто (близько 10–15 відсотків), решта — дорога та сусідня смуга.

Праве бокове дзеркало

Аналогічно — легкий нахил вправо. Видимість має охоплювати праву смугу з мінімальним “захопленням” кузова.

На що дивиться екзаменатор

Перед стартом іспиту оцінюється не лише техніка водіння, а й підготовка:

регулювання сидіння

налаштування дзеркал

використання ременя безпеки

Ігнорування цих дій сприймається як відсутність базових навичок, навіть якщо далі кандидат їде без помилок.

Системна проблема

Попри простоту, ця процедура залишається типовою причиною втрати балів. Часто кандидати концентруються на складних елементах — парковці чи розворотах — і недооцінюють формальності.

У результаті формується парадокс: водій технічно готовий до руху, але провалює іспит через формальності.

Висновок

Регулювання дзеркал займає менше хвилини, але має прямий на результат іспиту. Фактично це перший тест на уважність і відповідальність водія.

За офіційною статистикою Головний сервісний центр МВС понад 80% кандидатів провалюють практичний іспит. Це створює міцне підґрунтя для шахрайських та корупційних схем.