Укр
Ру

Как легализовать украинские "права" за границей

Украинцам, находящимся за границей, объяснили, как подтвердить данные водительского удостоверения, находясь за пределами страны.
Как легализовать украинские водительские права за границей

Украинские «права»

Евгений Гудущан
logo11 июня, 20:20
logo0
logo0 мин

Главный сервисный центр МВД совместно с Министерством иностранных дел Украины обнародовали разъяснения для граждан,, которые находятся за границей и нуждаются в официальном подтверждении данных своего водительского удостоверения.

Читайте также: Калькулятор растаможивания “евроблях”: как легализовать автомобиль с еврономерами

Такая процедура чаще всего необходима при обмене украинского водительского удостоверения на документ страны проживания, трудоустройстве в качестве водителя или подаче документов в государственные органы другого государства.

Когда может понадобиться подтверждение

Украинцы за рубежом нередко сталкиваются с требованием подтвердить факт выдачи водительского удостоверения или предоставить дополнительную информацию о документе.

Наиболее распространенные случаи:

  • обмен украинского водительского удостоверения на другое;
  • восстановление права на управление транспортными средствами;
  • устройство на работу в,, связанную с управлением транспортом;
  • подача документов в миграционные или транспортные органы другой страны.

, Перед обращением в сервисные центры МВД рекомендуется воспользоваться онлайн-сервисом проверки документов. Однако для водительских удостоверений, выданных до 2014 года,, информация может отсутствовать или быть неполной из-за особенностей заполнения государственных реестров.

Как получить официальное подтверждение

В случае отсутствия данных в электронных сервисах граждане могут обратиться в Главный сервисный центр МВД или региональный сервисный центр.

Сделать это можно:

  • лично;
  • по почте;
  • через электронное обращение.

Для украинцев за рубежом наиболее удобным вариантом является именно дистанционная подача обращения через официальные электронные каналы связи.

Какие данные необходимо указать

В соответствии с законом Украины “Об обращениях граждан”, в заявлении необходимо указать:

  • фамилию, имя и отчество;
  • адрес проживания;
  • суть обращения;
  • контактные данные для получения ответа;
  • дату и подпись.

Для электронных обращений допускается использование отсканированной подписи, квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпису.

Что получит заявитель

По результатам рассмотрения сервисный центр МВД предоставляет официальный ответ на бланке учреждения с указанием:

  • факта выдачи водительского удостоверения;
  • актуальных сведений из государственных реестров;
  • других данных в пределах компетенции МВД.

Документ содержит исходящий номер, дату, подпись уполномоченного лица и все необходимые реквизиты для дальнейшего использования.

Нужен ли апостиль

Если полученное подтверждение планируется подавать в иностранные органы власти, может возникнуть необходимость его легализации.

Для стран, являющихся участниками Гаагской конвенции 1961 года, обычно достаточно проставления апостиля.

Апостиль подтверждает подлинность подписи должностного лица и официальный статус документа, что позволяет использовать его за рубежом.

В МВД напоминают, что перед подачей документов стоит уточнить требования конкретного государства, поскольку порядок признания украинских документов может отличаться в зависимости от национального законодательства страны пребывания.

На что обратить внимание

При отправке электронного обращения общий размер письма вместе с приложениями не должен превышать 5 МБ.

Во избежание технических проблем рекомендуется:

  • хранить документы в формате PDF;
  • сжимать большие файлы;
  • уменьшать разрешение фотографий;
  • при необходимости отправлять документы несколькими письмами.

В сервисных центрах МВД подчеркивают, что официальный ответ на обращение является документом, который подтверждает сведения о водительском удостоверении для дальнейшего использования в иностранных учреждениях.

Это позволяет украинцам решать вопросы обмена водительского удостоверения, трудоустройства и взаимодействия с государственными органами других стран без необходимости личного посещения сервисных центров в Украине.

#Автомобилисту #Советы