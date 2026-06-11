Как легализовать украинские "права" за границей

Главный сервисный центр МВД совместно с Министерством иностранных дел Украины обнародовали разъяснения для граждан,, которые находятся за границей и нуждаются в официальном подтверждении данных своего водительского удостоверения.

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Такая процедура чаще всего необходима при обмене украинского водительского удостоверения на документ страны проживания, трудоустройстве в качестве водителя или подаче документов в государственные органы другого государства.

Когда может понадобиться подтверждение

Украинцы за рубежом нередко сталкиваются с требованием подтвердить факт выдачи водительского удостоверения или предоставить дополнительную информацию о документе.

Наиболее распространенные случаи:

обмен украинского водительского удостоверения на другое;

восстановление права на управление транспортными средствами;

устройство на работу в,, связанную с управлением транспортом;

подача документов в миграционные или транспортные органы другой страны.

, Перед обращением в сервисные центры МВД рекомендуется воспользоваться онлайн-сервисом проверки документов. Однако для водительских удостоверений, выданных до 2014 года,, информация может отсутствовать или быть неполной из-за особенностей заполнения государственных реестров.

Как получить официальное подтверждение

В случае отсутствия данных в электронных сервисах граждане могут обратиться в Главный сервисный центр МВД или региональный сервисный центр.

Сделать это можно:

лично;

по почте;

через электронное обращение.

Для украинцев за рубежом наиболее удобным вариантом является именно дистанционная подача обращения через официальные электронные каналы связи.

Какие данные необходимо указать

В соответствии с законом Украины “Об обращениях граждан”, в заявлении необходимо указать:

фамилию, имя и отчество;

адрес проживания;

суть обращения;

контактные данные для получения ответа;

дату и подпись.

Для электронных обращений допускается использование отсканированной подписи, квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпису.

Что получит заявитель

По результатам рассмотрения сервисный центр МВД предоставляет официальный ответ на бланке учреждения с указанием:

факта выдачи водительского удостоверения;

актуальных сведений из государственных реестров;

других данных в пределах компетенции МВД.

Документ содержит исходящий номер, дату, подпись уполномоченного лица и все необходимые реквизиты для дальнейшего использования.

Нужен ли апостиль

Если полученное подтверждение планируется подавать в иностранные органы власти, может возникнуть необходимость его легализации.

Для стран, являющихся участниками Гаагской конвенции 1961 года, обычно достаточно проставления апостиля.

Апостиль подтверждает подлинность подписи должностного лица и официальный статус документа, что позволяет использовать его за рубежом.

В МВД напоминают, что перед подачей документов стоит уточнить требования конкретного государства, поскольку порядок признания украинских документов может отличаться в зависимости от национального законодательства страны пребывания.

На что обратить внимание

При отправке электронного обращения общий размер письма вместе с приложениями не должен превышать 5 МБ.

Во избежание технических проблем рекомендуется:

хранить документы в формате PDF;

сжимать большие файлы;

уменьшать разрешение фотографий;

при необходимости отправлять документы несколькими письмами.

В сервисных центрах МВД подчеркивают, что официальный ответ на обращение является документом, который подтверждает сведения о водительском удостоверении для дальнейшего использования в иностранных учреждениях.

Это позволяет украинцам решать вопросы обмена водительского удостоверения, трудоустройства и взаимодействия с государственными органами других стран без необходимости личного посещения сервисных центров в Украине.