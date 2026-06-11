Як легалізувати українські "права" закордоном

Головний сервісний центр МВС спільно з Міністерством закордонних справ України оприлюднили роз'яснення для громадян, які перебувають за кордоном та потребують офіційного підтвердження даних свого посвідчення водія.

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Така процедура найчастіше необхідна під час обміну українського водійського посвідчення на документ країни проживання, працевлаштування водієм або подання документів до державних органів іншої держави.

Коли може знадобитися підтвердження

Українці за кордоном нерідко стикаються з вимогою підтвердити факт видачі посвідчення водія або надати додаткову інформацію про документ.

Найпоширеніші випадки:

обмін українського посвідчення водія на інше;

поновлення права на керування транспортними засобами;

працевлаштування на роботу, пов'язану з керуванням транспортом;

подання документів до міграційних чи транспортних органів іншої країни.

Перед зверненням до сервісних центрів МВС рекомендується скористатися онлайн-сервісом перевірки документів. Однак для посвідчень водія, виданих до 2014 року, інформація може бути відсутньою або неповною через особливості наповнення державних реєстрів.

Як отримати офіційне підтвердження

У разі відсутності даних в електронних сервісах громадяни можуть звернутися до Головного сервісного центру МВС або регіонального сервісного центру.

Зробити це можна:

особисто;

поштою;

через електронне звернення.

Для українців за кордоном найзручнішим варіантом є саме дистанційне подання звернення через офіційні електронні канали зв'язку.

Які дані потрібно вказати

Відповідно до закону України “Про звернення громадян”, у заяві необхідно зазначити:

прізвище, ім'я та по батькові;

адресу проживання;

суть звернення;

контактні дані для отримання відповіді;

дату та підпис.

Для електронних звернень допускається використання сканованого підпису, кваліфікованого електронного підпису або Дія.Підпису.

Що отримає заявник

За результатами розгляду сервісний центр МВС надає офіційну відповідь на бланку установи із зазначенням:

факту видачі посвідчення водія;

актуальних відомостей з державних реєстрів;

інших даних у межах компетенції МВС.

Документ містить вихідний номер, дату, підпис уповноваженої особи та всі необхідні реквізити для подальшого використання.

Чи потрібен апостиль

Якщо отримане підтвердження планується подавати до іноземних органів влади, може виникнути необхідність його легалізації.

Для країн, які є учасниками Гаазької конвенції 1961 року, зазвичай достатньо проставлення апостиля.

Апостиль підтверджує справжність підпису посадової особи та офіційний статус документа, що дозволяє використовувати його за кордоном.

В МВС нагадують, що перед поданням документів варто уточнити вимоги конкретної держави, оскільки порядок визнання українських документів може відрізнятися залежно від національного законодавства країни перебування.

На що звернути увагу

Під час надсилання електронного звернення загальний розмір листа разом із додатками не повинен перевищувати 5 МБ.

Для уникнення технічних проблем рекомендується:

зберігати документи у форматі PDF;

стискати великі файли;

зменшувати роздільну здатність фотографій;

за необхідності надсилати документи кількома листами.

У сервісних центрах МВС підкреслюють, що офіційна відповідь на звернення є документом, який підтверджує відомості про посвідчення водія для подальшого використання в іноземних установах.

Це дозволяє українцям вирішувати питання обміну посвідчення, працевлаштування та взаємодії з державними органами інших країн без необхідності особистого відвідування сервісних центрів в Україні.