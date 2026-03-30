Как можно забронировать "красивые" номера

Бронирование номерных знаков онлайн: как работает сервис и сколько это стоит.
Как забронировать "красивые" номера
Евгений Гудущан
30 марта, 22:20
В Украине заработала возможность бронировать номерные знаки онлайн еще до покупки автомобиля. Услуга доступна через Электронный кабинет водителя и позволяет заранее закрепить желаемую комбинацию номеров.

Читайте также: Как заказать красивые номерные знаки для мотоциклов и мопедов

Что это за сервис

Электронный кабинет водителя - это государственная платформа, которая дает доступ к основным услугам без посещения сервисного центра.

Через него можно:

  • подавать заявления онлайн
  • проверять документы
  • оплачивать услуги
  • просматривать штрафы
  • бронировать номерные знаки

Сервис работает круглосуточно и значительно упрощает взаимодействие с государственными органами.

Главная особенность

Бронирование доступно даже если у вас еще нет автомобиля.

То есть:

  • можно выбрать номер заранее
  • закрепить его за собой
  • использовать во время будущей регистрации авто
  • Как работает бронирование

Чтобы зарезервировать номер, нужно:

  • выбрать регион
  • выбрать сервисный центр МВД
  • определить тип транспортного средства
  • выбрать номерной знак
  • оплатить услугу

Важно:

  • номер закрепляется за конкретным лицом
  • передать его другому человеку невозможно

Срок действия бронирования

В соответствии с Постановление КМУ №1388. Бронирование действует до 15 дней, за это время нужно зарегистрировать авто.

Если этого не сделать:

  • бронирование аннулируется
  • номер возвращается в свободный доступ

Сколько это стоит

Стоимость определяется Постановление КМУ №795.

Основные платежи:

  • 120 грн - онлайн-услуга
  • 360 грн - стандартная комбинация
  • 2 400 – 96 000 грн - платные “красивые” номера

Отдельно:

  • 162 грн - бронирование (оплачивается при регистрации)

Читайте также: Нужно ли менять номера, если потеряли "техпаспорт"

Важный нюанс

  • оплата за онлайн-услугу не возвращается, если не использовать бронирование
  • деньги за номер могут быть возвращены по заявлению

Почему это удобно

Сервис дает несколько преимуществ:

  • можно заранее выбрать желаемый номер
  • не зависеть от наличия в день регистрации
  • избежать спешки во время оформления авто

Особенно это актуально для тех, кто хочет получить "красивый" или уникальный номер.

Вывод

Онлайн-бронирование номерных знаков - еще один шаг к цифровизации сервисов МВД:

  • процедура стала проще и доступнее
  • появилась возможность планировать покупку авто наперед
  • пользователь получает больше контроля над выбором номера
