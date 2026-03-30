Как можно забронировать "красивые" номера

В Украине заработала возможность бронировать номерные знаки онлайн еще до покупки автомобиля. Услуга доступна через Электронный кабинет водителя и позволяет заранее закрепить желаемую комбинацию номеров.
Что это за сервис
Электронный кабинет водителя - это государственная платформа, которая дает доступ к основным услугам без посещения сервисного центра.
Через него можно:
- подавать заявления онлайн
- проверять документы
- оплачивать услуги
- просматривать штрафы
- бронировать номерные знаки
Сервис работает круглосуточно и значительно упрощает взаимодействие с государственными органами.
Главная особенность
Бронирование доступно даже если у вас еще нет автомобиля.
То есть:
- можно выбрать номер заранее
- закрепить его за собой
- использовать во время будущей регистрации авто
- Как работает бронирование
Чтобы зарезервировать номер, нужно:
- выбрать регион
- выбрать сервисный центр МВД
- определить тип транспортного средства
- выбрать номерной знак
- оплатить услугу
Важно:
- номер закрепляется за конкретным лицом
- передать его другому человеку невозможно
Срок действия бронирования
В соответствии с Постановление КМУ №1388. Бронирование действует до 15 дней, за это время нужно зарегистрировать авто.
Если этого не сделать:
- бронирование аннулируется
- номер возвращается в свободный доступ
Сколько это стоит
Стоимость определяется Постановление КМУ №795.
Основные платежи:
- 120 грн - онлайн-услуга
- 360 грн - стандартная комбинация
- 2 400 – 96 000 грн - платные “красивые” номера
Отдельно:
- 162 грн - бронирование (оплачивается при регистрации)
Важный нюанс
- оплата за онлайн-услугу не возвращается, если не использовать бронирование
- деньги за номер могут быть возвращены по заявлению
Почему это удобно
Сервис дает несколько преимуществ:
- можно заранее выбрать желаемый номер
- не зависеть от наличия в день регистрации
- избежать спешки во время оформления авто
Особенно это актуально для тех, кто хочет получить "красивый" или уникальный номер.
Вывод
Онлайн-бронирование номерных знаков - еще один шаг к цифровизации сервисов МВД:
- процедура стала проще и доступнее
- появилась возможность планировать покупку авто наперед
- пользователь получает больше контроля над выбором номера