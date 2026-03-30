Как можно забронировать "красивые" номера

В Украине заработала возможность бронировать номерные знаки онлайн еще до покупки автомобиля. Услуга доступна через Электронный кабинет водителя и позволяет заранее закрепить желаемую комбинацию номеров.

Что это за сервис

Электронный кабинет водителя - это государственная платформа, которая дает доступ к основным услугам без посещения сервисного центра.

Через него можно:

подавать заявления онлайн

проверять документы

оплачивать услуги

просматривать штрафы

бронировать номерные знаки

Сервис работает круглосуточно и значительно упрощает взаимодействие с государственными органами.

Главная особенность

Бронирование доступно даже если у вас еще нет автомобиля.

То есть:

можно выбрать номер заранее

закрепить его за собой

использовать во время будущей регистрации авто

Как работает бронирование

Чтобы зарезервировать номер, нужно:

выбрать регион

выбрать сервисный центр МВД

определить тип транспортного средства

выбрать номерной знак

оплатить услугу

Важно:

номер закрепляется за конкретным лицом

передать его другому человеку невозможно

Срок действия бронирования

В соответствии с Постановление КМУ №1388. Бронирование действует до 15 дней, за это время нужно зарегистрировать авто.

Если этого не сделать:

бронирование аннулируется

номер возвращается в свободный доступ

Сколько это стоит

Стоимость определяется Постановление КМУ №795.

Основные платежи:

120 грн - онлайн-услуга

360 грн - стандартная комбинация

2 400 – 96 000 грн - платные “красивые” номера

Отдельно:

162 грн - бронирование (оплачивается при регистрации)

Важный нюанс

оплата за онлайн-услугу не возвращается, если не использовать бронирование

деньги за номер могут быть возвращены по заявлению

Почему это удобно

Сервис дает несколько преимуществ:

можно заранее выбрать желаемый номер

не зависеть от наличия в день регистрации

избежать спешки во время оформления авто

Особенно это актуально для тех, кто хочет получить "красивый" или уникальный номер.

Вывод

Онлайн-бронирование номерных знаков - еще один шаг к цифровизации сервисов МВД: