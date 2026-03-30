Як можна забронювати "красиві" номери

В Україні запрацювала можливість бронювати номерні знаки онлайн ще до купівлі автомобіля. Послуга доступна через Електронний кабінет водія і дозволяє заздалегідь закріпити бажану комбінацію номерів.

Що це за сервіс

Електронний кабінет водія — це державна платформа, яка дає доступ до основних послуг без відвідування сервісного центру.

Через нього можна:

подавати заяви онлайн

перевіряти документи

оплачувати послуги

переглядати штрафи

бронювати номерні знаки

Сервіс працює цілодобово і значно спрощує взаємодію з державними органами.

Головна особливість

Бронювання доступне навіть якщо у вас ще немає автомобіля.

Тобто:

можна обрати номер наперед

закріпити його за собою

використати під час майбутньої реєстрації авто

Як працює бронювання

Щоб зарезервувати номер, потрібно:

обрати регіон

вибрати сервісний центр МВС

визначити тип транспортного засобу

обрати номерний знак

оплатити послугу

Важливо:

номер закріплюється за конкретною особою

передати його іншій людині неможливо

Термін дії бронювання

Відповідно до Постанови КМУ №1388. Бронювання діє до 15 днів, за цей час потрібно зареєструвати авто.

Якщо цього не зробити:

бронювання анулюється

номер повертається у вільний доступ

Скільки це коштує

Вартість визначається Постанова КМУ №795.

Основні платежі:

120 грн — онлайн-послуга

360 грн — стандартна комбінація

2 400 – 96 000 грн — платні “красиві” номери

Окремо:

162 грн — бронювання (сплачується під час реєстрації)

Важливий нюанс

оплата за онлайн-послугу не повертається, якщо не використати бронювання

гроші за номер можуть бути повернуті за заявою

Чому це зручно

Сервіс дає кілька переваг:

можна заздалегідь обрати бажаний номер

не залежати від наявності в день реєстрації

уникнути поспіху під час оформлення авто

Особливо це актуально для тих, хто хоче отримати «красивий» або унікальний номер.

Висновок

Онлайн-бронювання номерних знаків — ще один крок до цифровізації сервісів МВС: