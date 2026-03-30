Як можна забронювати "красиві" номери

В Україні запрацювала можливість бронювати номерні знаки онлайн ще до купівлі автомобіля. Послуга доступна через Електронний кабінет водія і дозволяє заздалегідь закріпити бажану комбінацію номерів.
Що це за сервіс
Електронний кабінет водія — це державна платформа, яка дає доступ до основних послуг без відвідування сервісного центру.
Через нього можна:
- подавати заяви онлайн
- перевіряти документи
- оплачувати послуги
- переглядати штрафи
- бронювати номерні знаки
Сервіс працює цілодобово і значно спрощує взаємодію з державними органами.
Головна особливість
Бронювання доступне навіть якщо у вас ще немає автомобіля.
Тобто:
- можна обрати номер наперед
- закріпити його за собою
- використати під час майбутньої реєстрації авто
- Як працює бронювання
Щоб зарезервувати номер, потрібно:
- обрати регіон
- вибрати сервісний центр МВС
- визначити тип транспортного засобу
- обрати номерний знак
- оплатити послугу
Важливо:
- номер закріплюється за конкретною особою
- передати його іншій людині неможливо
Термін дії бронювання
Відповідно до Постанови КМУ №1388. Бронювання діє до 15 днів, за цей час потрібно зареєструвати авто.
Якщо цього не зробити:
- бронювання анулюється
- номер повертається у вільний доступ
Скільки це коштує
Вартість визначається Постанова КМУ №795.
Основні платежі:
- 120 грн — онлайн-послуга
- 360 грн — стандартна комбінація
- 2 400 – 96 000 грн — платні “красиві” номери
Окремо:
- 162 грн — бронювання (сплачується під час реєстрації)
Важливий нюанс
- оплата за онлайн-послугу не повертається, якщо не використати бронювання
- гроші за номер можуть бути повернуті за заявою
Чому це зручно
Сервіс дає кілька переваг:
- можна заздалегідь обрати бажаний номер
- не залежати від наявності в день реєстрації
- уникнути поспіху під час оформлення авто
Особливо це актуально для тих, хто хоче отримати «красивий» або унікальний номер.
Висновок
Онлайн-бронювання номерних знаків — ще один крок до цифровізації сервісів МВС:
- процедура стала простішою і доступнішою
- з’явилась можливість планувати покупку авто наперед
- користувач отримує більше контролю над вибором номера