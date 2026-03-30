Як можна забронювати "красиві" номери

Бронювання номерних знаків онлайн: як працює сервіс і скільки це коштує.
Як забронювати "красиві" номери
Євген Гудущан
30 березня, 22:20
В Україні запрацювала можливість бронювати номерні знаки онлайн ще до купівлі автомобіля. Послуга доступна через Електронний кабінет водія і дозволяє заздалегідь закріпити бажану комбінацію номерів.

Що це за сервіс

Електронний кабінет водія — це державна платформа, яка дає доступ до основних послуг без відвідування сервісного центру.

Через нього можна:

  • подавати заяви онлайн
  • перевіряти документи
  • оплачувати послуги
  • переглядати штрафи
  • бронювати номерні знаки

Сервіс працює цілодобово і значно спрощує взаємодію з державними органами.

Головна особливість

Бронювання доступне навіть якщо у вас ще немає автомобіля.

Тобто:

  • можна обрати номер наперед
  • закріпити його за собою
  • використати під час майбутньої реєстрації авто
  • Як працює бронювання

Щоб зарезервувати номер, потрібно:

  • обрати регіон
  • вибрати сервісний центр МВС
  • визначити тип транспортного засобу
  • обрати номерний знак
  • оплатити послугу

Важливо:

  • номер закріплюється за конкретною особою
  • передати його іншій людині неможливо

Термін дії бронювання

Відповідно до Постанови КМУ №1388. Бронювання діє до 15 днів, за цей час потрібно зареєструвати авто.

Якщо цього не зробити:

  • бронювання анулюється
  • номер повертається у вільний доступ

Скільки це коштує

Вартість визначається Постанова КМУ №795.

Основні платежі:

  • 120 грн — онлайн-послуга
  • 360 грн — стандартна комбінація
  • 2 400 – 96 000 грн — платні “красиві” номери

Окремо:

  • 162 грн — бронювання (сплачується під час реєстрації)

Важливий нюанс

  • оплата за онлайн-послугу не повертається, якщо не використати бронювання
  • гроші за номер можуть бути повернуті за заявою

Чому це зручно

Сервіс дає кілька переваг:

  • можна заздалегідь обрати бажаний номер
  • не залежати від наявності в день реєстрації
  • уникнути поспіху під час оформлення авто

Особливо це актуально для тих, хто хоче отримати «красивий» або унікальний номер.

Висновок

Онлайн-бронювання номерних знаків — ще один крок до цифровізації сервісів МВС:

  • процедура стала простішою і доступнішою
  • з’явилась можливість планувати покупку авто наперед
  • користувач отримує більше контролю над вибором номера
#Новини #Автобізнес #Реєстрація авто