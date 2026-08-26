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Как на границе с Молдовой обновили пункт пропуска "Кельменцы – Ларга"

На Буковине завершили комплексное обновление пункта пропуска, где вместо старых металлических вагончиков установили современные модульные помещения для пограничников и таможенников, привели в порядок территорию.
Теперь через пункт пропуска "Кельменцы - Ларга" пересечение границы в Молдову обещают более комфортное и быстрое: что сделали

ФОТО: Минразвития|

Так сейчас выглядит обновленный украинский пункт пропуска в Молдову

Валентин Ожго
logo26 августа, 09:09
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В частности, на пункте пропуска отремонтировано дорожное покрытие и навесы, обустроена санитарная зона, автономная канализация и система водоснабжения.

Теперь модульная инфраструктура позволяет гораздо быстрее модернизировать пункты пропуска без многолетнего ожидания капитального строительства.

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" Она позволяет не ждать годами капитального строительства, а значительно быстрее создавать надлежащие условия для людей, пограничников и таможенников, – отметил первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

По такому принципу в Украине уже обновляется более 10 пунктов пропуска. В Министерстве планируют и дальше масштабировать модульный подход там, где он позволяет быстро улучшить инфраструктуру.

Модернизацию границы Минразвития проводит совместно с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины.

На обновленном МАПП "Кельменцы"– Ларга". Фото: Минразвития

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