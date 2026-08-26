Как на границе с Молдовой обновили пункт пропуска "Кельменцы – Ларга"

В частности, на пункте пропуска отремонтировано дорожное покрытие и навесы, обустроена санитарная зона, автономная канализация и система водоснабжения.

Теперь модульная инфраструктура позволяет гораздо быстрее модернизировать пункты пропуска без многолетнего ожидания капитального строительства.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

" Она позволяет не ждать годами капитального строительства, а значительно быстрее создавать надлежащие условия для людей, пограничников и таможенников, – отметил первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

По такому принципу в Украине уже обновляется более 10 пунктов пропуска. В Министерстве планируют и дальше масштабировать модульный подход там, где он позволяет быстро улучшить инфраструктуру.

Модернизацию границы Минразвития проводит совместно с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины.

На обновленном МАПП "Кельменцы"– Ларга". Фото: Минразвития