Як на кордоні з Молдовою оновили пункт пропуску "Кельменці – Ларга"

Зокрема, на пункті пропуску відремонтували дорожнє покриття та навіси, облаштували санітарну зону, автономну каналізацію і систему водозабезпечення.

Тепер модульна інфраструктура дозволяє значно швидше модернізувати пункти пропуску без багаторічного очікування на капітальне будівництво.

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"Вона дозволяє не чекати роками на капітальне будівництво, а значно швидше створювати належні умови для людей, прикордонників і митників, – зазначив перший заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

За таким принципом в Україні вже оновлюють понад 10 пунктів пропуску. У Міністерстві планують і надалі масштабувати модульний підхід там, де він дозволяє швидко покращити інфраструктуру.

Модернізацію кордону Мінрозвитку проводить спільно з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.

На оновленому МАПП "Кельменці – Ларга". Фото: Мінрозвитку