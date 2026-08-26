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Як на кордоні з Молдовою оновили пункт пропуску "Кельменці – Ларга"

На Буковині завершили комплексне оновлення пункту пропуску, де замість старих металевих вагончиків встановили сучасні модульні приміщення для прикордонників і митників, впорядкували територію.
Тепер через пункт пропуску "Кельменці – Ларга" перетин кордону до Молдови обіцяють комфортніший та швидший: що зробили

ФОТО: Мінрозвитку|

Так зараз виглядає оновлений український пункт пропуску до Молдови.

Валентин Ожго
logo26 серпня, 09:09
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Зокрема, на пункті пропуску відремонтували дорожнє покриття та навіси, облаштували санітарну зону, автономну каналізацію і систему водозабезпечення.

Тепер модульна інфраструктура дозволяє значно швидше модернізувати пункти пропуску без багаторічного очікування на капітальне будівництво.

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"Вона дозволяє не чекати роками на капітальне будівництво, а значно швидше створювати належні умови для людей, прикордонників і митників, – зазначив перший заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

За таким принципом в Україні вже оновлюють понад 10 пунктів пропуску. У Міністерстві планують і надалі масштабувати модульний підхід там, де він дозволяє швидко покращити інфраструктуру.

Модернізацію кордону Мінрозвитку проводить спільно з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.

На оновленому МАПП "Кельменці – Ларга". Фото: Мінрозвитку

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