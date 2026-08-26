Як на кордоні з Молдовою оновили пункт пропуску "Кельменці – Ларга"

ФОТО: Мінрозвитку|
Так зараз виглядає оновлений український пункт пропуску до Молдови.
Зокрема, на пункті пропуску відремонтували дорожнє покриття та навіси, облаштували санітарну зону, автономну каналізацію і систему водозабезпечення.
Тепер модульна інфраструктура дозволяє значно швидше модернізувати пункти пропуску без багаторічного очікування на капітальне будівництво.
"Вона дозволяє не чекати роками на капітальне будівництво, а значно швидше створювати належні умови для людей, прикордонників і митників, – зазначив перший заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.
За таким принципом в Україні вже оновлюють понад 10 пунктів пропуску. У Міністерстві планують і надалі масштабувати модульний підхід там, де він дозволяє швидко покращити інфраструктуру.
Модернізацію кордону Мінрозвитку проводить спільно з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.
На оновленому МАПП "Кельменці – Ларга". Фото: Мінрозвитку