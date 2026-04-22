Как определяют цвет автомобилей-хамелеонов при регистрации

Автомобили с эффектом “хамелеон”, которые меняют оттенок в зависимости от освещения и угла обзора, все чаще появляются на дорогах. Однако при регистрации таких транспортных средств возникает практический вопрос: какой цвет указывать в документах. Как это делается рассказали в ГСЦ МВД.

Как определяют цвет авто

Согласно постановлению КМУ № 1388, цвет является обязательной характеристикой, которая вносится в регистрационные документы. Если определить его сложно - например, в случае покрытия “хамелеон” - проводится экспертное исследование с привлечением Экспертная служба МВД.

Какой цвет вносят в документы

Несмотря на изменчивость оттенков, в документах фиксируется только один цвет - доминирующий.

Это означает:

учитывается основной оттенок кузова при дневном освещении;

дополнительные переливы или эффекты не указываются отдельно;

в случае комбинированной покраски также определяется один базовый цвет.

Такой подход позволяет унифицировать учет транспортных средств и упрощает их идентификацию.

Почему это важно

Правильное определение цвета имеет практическое значение:

для идентификации авто силовиками;

для корректного внесения данных в реестры;

во избежание проблем при перерегистрации или продаже.

Даже незначительные расхождения могут вызвать дополнительные проверки.

Нужно ли переоформлять авто после изменения цвета

Да. Нанесение покрытия типа “хамелеон” считается изменением внешнего вида транспортного средства.

В таком случае владелец обязан:

пройти экспертное исследование;

обратиться в сервисный центр МВД;

внести изменения в регистрационные документы.

Что еще проверяют во время регистрации

Определение цвета - лишь часть комплексной процедуры, особенно для авто из-за рубежа. Во время регистрации также проверяют:

идентификационные номера (VIN);

документы на транспортное средство;

соответствие техническим требованиям.

Вывод

Автомобили-хамелеоны не создают препятствий для регистрации в Украине. Однако их владельцам стоит учитывать: независимо от визуальных эффектов, в документах будет указано только один - доминирующий - цвет, определенный экспертами.