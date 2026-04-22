Як визначають колір автомобілів-хамелеонів при реєстрації

Автомобілі з ефектом “хамелеон”, які змінюють відтінок залежно від освітлення та кута огляду, дедалі частіше з’являються на дорогах. Однак під час реєстрації таких транспортних засобів виникає практичне питання: який колір вказувати в документах. Як це робиться розповіли у ГСЦ МВС.

Як визначають колір авто

Відповідно до постанови КМУ № 1388, колір є обов’язковою характеристикою, яка вноситься до реєстраційних документів. Якщо визначити його складно — наприклад, у випадку покриття “хамелеон” — проводиться експертне дослідження із залученням Експертна служба МВС.

Який колір вносять у документи

Незважаючи на змінність відтінків, у документах фіксується лише один колір — домінуючий.

Це означає:

враховується основний відтінок кузова при денному освітленні;

додаткові переливи або ефекти не зазначаються окремо;

у разі комбінованого фарбування також визначається один базовий колір.

Такий підхід дозволяє уніфікувати облік транспортних засобів і спрощує їх ідентифікацію.

Чому це важливо

Правильне визначення кольору має практичне значення:

для ідентифікації авто силовиками;

для коректного внесення даних у реєстри;

для уникнення проблем під час перереєстрації чи продажу.

Навіть незначні розбіжності можуть викликати додаткові перевірки.

Чи потрібно переоформлювати авто після зміни кольору

Так. Нанесення покриття типу “хамелеон” вважається зміною зовнішнього вигляду транспортного засобу.

У такому випадку власник зобов’язаний:

пройти експертне дослідження;

звернутися до сервісного центру МВС;

внести зміни до реєстраційних документів.

Що ще перевіряють під час реєстрації

Визначення кольору — лише частина комплексної процедури, особливо для авто з-за кордону. Під час реєстрації також перевіряють:

ідентифікаційні номери (VIN);

документи на транспортний засіб;

відповідність технічним вимогам.

Висновок

Автомобілі-хамелеони не створюють перешкод для реєстрації в Україні. Однак їх власникам варто враховувати: незалежно від візуальних ефектів, у документах буде зазначено лише один — домінуючий — колір, визначений експертами.