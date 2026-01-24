Как открыть машину, которая покрыта льдом

Если автомобиль полностью или частично покрыт льдом, важно действовать осторожно, чтобы не повредить ручки, замки, уплотнители и лакокрасочное покрытие. Некоторые вещи делать нельзя категорически, чтобы не навредить еще больше, пишет Авто24.

Не применяйте силу

Не дергайте двери и не пытайтесь резко отрывать их от льда. Это может повредить ручки, уплотнители или деформировать двери. Не стоит как дергать двери, так и медленно тянуть с большим усилием. Можно попробовать “расшатать” дверь, чтобы лед раскрошился, но очень осторожно.

Начните с замка или кнопки открытия

Если замок замерз:

можно прогреть ключ в руках или кармане и аккуратно вставить в замок;

использовать специальный размораживатель замков;

промышленный или аккумуляторный фен;

избегать горячей воды - она может снова замерзнуть и повредить механизм.

Если же замок удалось отогреть и открыть лучше его сразу обработать средством, который отталкивает влагу чтобы избежать проблемы в будущем. Сгодится WD-40 или любой аналог.

Попробуйте другие двери

Часто одна из дверей или багажник открываются легче. Открыв их, можно попасть в салон и прогреть авто изнутри.

Осторожно "сломайте" ледяную корку

Легкими нажатиями по периметру дверей или в зоне уплотнителей помогите наледи отстать от кузова. Не бейте по стеклу или краске.

Включите обогрев после попадания в салон

После запуска двигателя:

включите обогрев салона на лобовое стекло и ноги;

активируйте подогрев зеркал и заднего стекла (если есть);

подождите 5–10 минут, пока лед начнет оттаивать.

Что категорически не рекомендуется

Не лейте кипяток на стекло или дверь - резкий перепад температур может привести к трещинам.

Не используйте металлические предметы для откалывания льда.

Не применяйте открытый огонь.

Профилактика на будущее