Как открыть машину, которая покрыта льдом

Замерзла машина
Если автомобиль полностью или частично покрыт льдом, важно действовать осторожно, чтобы не повредить ручки, замки, уплотнители и лакокрасочное покрытие. Некоторые вещи делать нельзя категорически, чтобы не навредить еще больше, пишет Авто24.
Не применяйте силу
Не дергайте двери и не пытайтесь резко отрывать их от льда. Это может повредить ручки, уплотнители или деформировать двери. Не стоит как дергать двери, так и медленно тянуть с большим усилием. Можно попробовать “расшатать” дверь, чтобы лед раскрошился, но очень осторожно.
Начните с замка или кнопки открытия
Если замок замерз:
- можно прогреть ключ в руках или кармане и аккуратно вставить в замок;
- использовать специальный размораживатель замков;
- промышленный или аккумуляторный фен;
- избегать горячей воды - она может снова замерзнуть и повредить механизм.
Если же замок удалось отогреть и открыть лучше его сразу обработать средством, который отталкивает влагу чтобы избежать проблемы в будущем. Сгодится WD-40 или любой аналог.
Попробуйте другие двери
Часто одна из дверей или багажник открываются легче. Открыв их, можно попасть в салон и прогреть авто изнутри.
Осторожно "сломайте" ледяную корку
Легкими нажатиями по периметру дверей или в зоне уплотнителей помогите наледи отстать от кузова. Не бейте по стеклу или краске.
Включите обогрев после попадания в салон
После запуска двигателя:
- включите обогрев салона на лобовое стекло и ноги;
- активируйте подогрев зеркал и заднего стекла (если есть);
- подождите 5–10 минут, пока лед начнет оттаивать.
Что категорически не рекомендуется
- Не лейте кипяток на стекло или дверь - резкий перепад температур может привести к трещинам.
- Не используйте металлические предметы для откалывания льда.
- Не применяйте открытый огонь.
Профилактика на будущее
- Обработайте уплотнители дверей силиконовым спреем.
- Смажьте замки специальными средствами перед морозами.
- После мойки зимой обязательно протирайте дверные проемы и замки.