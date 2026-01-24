Як відкрити машину, яка покрита кригою

Якщо автомобіль повністю або частково покритий кригою, важливо діяти обережно, щоб не пошкодити ручки, замки, ущільнювачі та лакофарбове покриття. Деякі речі робити не можна категорично, аби не нашкодити ще більше, пише Auto24.

Не застосовуйте силу

Не смикайте двері та не намагайтеся різко відривати їх від криги. Це може пошкодити ручки, ущільнювачі або деформувати двері. Не варто як смикати двері, так і повільно тягнути з великим зусиллям. Можна спробувати “розхитати” двері щоб льод розкришився, але дуже обережно.

Почніть з замка або кнопки відкриття

Якщо замок замерз:

можна прогріти ключ у руках або кишені та акуратно вставити в замок;

використати спеціальний розморожувач замків;

промисловий або акумуляторий фен;

уникати гарячої води — вона може знову замерзнути та пошкодити механізм.

Як що ж замок вдалось відігріти і відкрити краще його одразу обробити засобом, який відштовхує вологу аби уникнути проблеми в майбутньому. Згодиться WD-40 або будь-який аналог.

Спробуйте інші двері

Часто одна з дверей або багажник відкриваються легше. Відкривши їх, можна потрапити в салон і прогріти авто зсередини.

Обережно «зламайте» крижану кірку

Легкими натисканнями по периметру дверей або в зоні ущільнювачів допоможіть кригі відстати від кузова. Не бийте по склу або фарбі.

Увімкніть обігрів після потрапляння в салон

Після запуску двигуна:

увімкніть обігрів салону на лобове скло та ноги;

активуйте підігрів дзеркал і заднього скла (якщо є);

зачекайте 5–10 хвилин, поки лід почне відтавати.

Що категорично не рекомендується

Не лийте окріп на скло або двері — різкий перепад температур може призвести до тріщин.

Не використовуйте металеві предмети для відколювання льоду.

Не застосовуйте відкритий вогонь.

Профілактика на майбутнє