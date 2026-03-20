Как получить категорию водительських "прав" на прицеп

Водители, которые планируют управлять транспортными средствами с прицепами в украинской юрисдикции, должны учитывать: для этого следует открыть отдельные категории в водительском удостоверении - ВЕ или СЕ. При этом сделать это без наличия базовых категорий В и С невозможно. Об алгоритме открытия таких категорий рассказали в ГСЦ МВД.

Читайте также: Почему на прицеп нужен отдельный страховой полис автогражданки

Согласно украинскому законодательству, каждая из 14 категорий водительского удостоверения дает право управлять только определенным типом транспортных средств. То есть даже при наличии категорий В или С управление автомобилем или грузовиком с прицепом без открытых ВЕ или СЕ уже является нарушением. Напомним, что ранее в украинских водительских правах вполне хватало пяти категорий.

Что означают категории

Категория ВЕ дает право управлять легковым автомобилем с прицепом, где тягач относится к категории В.

Категория СЕ позволяет управлять грузовыми автомобилями категории С с прицепом или полуприцепом массой более 750 кг.

Условия открытия категорий

Получить право управления транспортом с прицепом можно только с 19 лет.

Для открытия категории ВЕ необходимо:

иметь категорию В и не менее одного года водительского стажа;

пройти переподготовку в аккредитованном учебном заведении;

сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Для категории СЕ:

нужно иметь открытую категорию С;

на период “военного положения” требование о годовом стаже вождения не применяется;

также необходимо пройти обучение и сдать практический экзамен.

Важно, что теоретический экзамен в этих случаях не сдается, ведь водитель уже имеет базовые знания правил дорожного движения.

Необходимые документы

Для сдачи практического экзамена нужно подготовить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер налогоплательщика;

действующее водительское удостоверение;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.

После успешной сдачи экзамена администратор сервисного центра МВД вносит данные в реестр и выдает новое удостоверение с открытой категорией.

Вывод

Получение категорий ВЕ и СЕ - это обязательное условие для законного управления транспортом с прицепом. Процедура является регламентированной и предусматривает только практическую подготовку и сдачу экзамена.