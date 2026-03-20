Як отримати категорію на причіп

Водії, які планують керувати транспортними засобами з причепами в українській юрисдикції, мають враховувати: для цього слід відкрити окремі категорії у посвідченні водія — ВЕ або СЕ. При цьому зробити це без наявності базових категорій В і С неможливо. Про алгоритм відкриття таких категорій розповіли у ГСЦ МВС.
Відповідно до українського законодавства, кожна з 14 категорій посвідчення водія надає право керувати лише визначеним типом транспортних засобів. Тобто навіть за наявності категорій В або С керування автомобілем чи вантажівкою з причепом без відкритих ВЕ чи СЕ вже є порушенням. Нагадаємо, що раніше в українських водійських правах цілком вистачало п’яти категорій.
Що означають категорії
Категорія ВЕ дає право керувати легковим автомобілем з причепом, де тягач належить до категорії В.
Категорія СЕ дозволяє керувати вантажними автомобілями категорії С із причепом або напівпричепом масою понад 750 кг.
Умови відкриття категорій
Отримати право керування транспортом із причепом можна лише з 19 років.
Для відкриття категорії ВЕ необхідно:
- мати категорію В та щонайменше один рік водійського стажу;
- пройти перепідготовку в акредитованому навчальному закладі;
- скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.
Для категорії СЕ:
- потрібно мати відкриту категорію С;
- на період “воєнного стану” вимога щодо річного стажу водіння не застосовується;
- також необхідно пройти навчання та скласти практичний іспит.
Важливо, що теоретичний іспит у цих випадках не складається, адже водій уже має базові знання правил дорожнього руху.
Необхідні документи
Для складання практичного іспиту потрібно підготувати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер платника податків;
- чинне посвідчення водія;
- медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами.
Після успішного складання іспиту адміністратор сервісного центру МВС вносить дані до реєстру та видає нове посвідчення з відкритою категорією.
Висновок
Отримання категорій ВЕ та СЕ — це обов’язкова умова для законного керування транспортом із причепом. Процедура є регламентованою та передбачає лише практичну підготовку і складання іспиту.