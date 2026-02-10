Как получить "права" для автомобиля с механикой, если у вас водительское для "автомата"

Во время первичного получения водительского удостоверения или открытия новой категории ключевое значение имеет тип транспортного средства, на котором кандидат сдает практический экзамен. Это решение непосредственно влияет не только на формат обучения, но и на объем прав на управление автомобилями в дальнейшем.

Что означает код 78 в удостоверении водителя

Согласно постановлению КМУ № 1007, в удостоверении водителя может указываться кодовое ограничение 78, которое вносится в графу 12 документа. Этот код свидетельствует о том, что практический экзамен был сдан на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.

Наличие такой отметки означает, что водитель имеет право управлять исключительно автомобилями с автоматической трансмиссией в пределах соответствующей категории. Управление транспортными средствами с механической коробкой передач в этом случае не разрешается.

Если же код 78 в удостоверении отсутствует, водитель имеет полное право управлять автомобилями с любым типом коробки передач в пределах открытой категории.

Как получить право управления автомобилем с механической коробкой передач

Для водителей, которые имеют удостоверение с пометкой 78, но планируют перейти на управление автомобилями с механической трансмиссией, предусмотрен четкий и относительно простой алгоритм действий.

Прежде всего необходимо пройти дополнительное практическое обучение в автошколе на автомобиле с механической коробкой передач. После этого следует сдать практический экзамен в сервисном центре МВД на соответствующем транспортном средстве. Повторная сдача теоретического экзамена законодательством не предусмотрена.

В случае успешной сдачи практического экзамена водителю выдается новое удостоверение без ограничения 78. Такой документ дает право управлять автомобилями как с автоматической, так и с механической коробкой передач.

Ответственность за нарушение ограничения

Управление автомобилем с механической трансмиссией при наличии водительского удостоверения, что позволяет управление только транспортными средствами с автоматической коробкой передач, считается нарушением условий права на управление.

Такие действия приравниваются к управлению транспортным средством без соответствующего разрешения и влекут за собой административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Практические рекомендации для будущих водителей

Эксперты советуют еще на этапе выбора автошколы четко определиться с типом коробки передач, на которой планируется сдача практического экзамена. Это позволяет избежать дополнительных затрат времени и средств в будущем и обеспечивает максимальную гибкость в выборе автомобиля после получения удостоверения.