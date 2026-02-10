Як отримати "права" для автомобіля з механікою, якщо у вас водійське для "автомата"

Під час первинного отримання посвідчення водія або відкриття нової категорії ключове значення має тип транспортного засобу, на якому кандидат складає практичний іспит. Це рішення безпосередньо впливає не лише на формат навчання, а й на обсяг прав на керування автомобілями в подальшому.

Що означає код 78 у посвідченні водія

Відповідно до постанови КМУ № 1007, у посвідченні водія може зазначатися кодове обмеження 78, яке вноситься до графи 12 документа. Цей код свідчить про те, що практичний іспит було складено на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

Наявність такої позначки означає, що водій має право керувати виключно автомобілями з автоматичною трансмісією в межах відповідної категорії. Керування транспортними засобами з механічною коробкою передач у цьому випадку не дозволяється.

Якщо ж код 78 у посвідченні відсутній, водій має повне право керувати автомобілями з будь-яким типом коробки передач у межах відкритої категорії.

Як отримати право керування автомобілем з механічною коробкою передач

Для водіїв, які мають посвідчення з позначкою 78, але планують перейти на керування автомобілями з механічною трансмісією, передбачено чіткий і відносно простий алгоритм дій.

Перш за все необхідно пройти додаткове практичне навчання в автошколі на автомобілі з механічною коробкою передач. Після цього слід скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС на відповідному транспортному засобі. Повторне складання теоретичного іспиту законодавством не передбачене.

У разі успішної здачі практичного іспиту водієві видається нове посвідчення без обмеження 78. Такий документ надає право керувати автомобілями як з автоматичною, так і з механічною коробкою передач.

Відповідальність за порушення обмеження

Керування автомобілем з механічною трансмісією за наявності посвідчення водія, що дозволяє керування лише транспортними засобами з автоматичною коробкою передач, вважається порушенням умов права на керування.

Такі дії прирівнюються до керування транспортним засобом без відповідного дозволу та тягнуть за собою адміністративну відповідальність відповідно до частини 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Практичні рекомендації для майбутніх водіїв

Експерти радять ще на етапі вибору автошколи чітко визначитися з типом коробки передач, на якій планується складання практичного іспиту. Це дозволяє уникнути додаткових витрат часу і коштів у майбутньому та забезпечує максимальну гнучкість у виборі автомобіля після отримання посвідчення.