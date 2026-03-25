Укр
Ру

Как получить водительские документы по почте

Водительские документы можно заказать онлайн и получить по почте. Такая услуга доступна в Кабинете водителя и в приложении Дія.
Как заказать права и техпаспорт по почте

ФОТО: ГСЦ МВД|

Водительские документы по почте

Евгений Гудущан
25 марта, 11:11
logo0
logo0 мин

В Украине упростили процедуру получения водительских документов - теперь их можно заказать онлайн через Кабинет водителя с доставкой по почте. Услуга позволяет избежать лишних визитов в сервисные центры МВД и выбрать относительно удобный способ получения.

Когда можно воспользоваться услугой

Онлайн-заказ доступен, если ваши документы уже отображаются в Кабинете водителя.

Водительское удостоверение:

  • заказывается в случае:
  • окончания срока действия
  • потери или похищения
  • повреждения документа
  • изменения персональных данных

Свидетельство о регистрации авто можно заказать, если:

  • утрачен или поврежден документ или номерные знаки
  • нужно изменить номерной знак

Как оформить доставку

Процедура:

  • Войти в Кабинет водителя
  • Выбрать нужную услугу
  • Выбрать почтового оператора:
  • Укрпочта или Новая почта
  • Указать отделение для получения

После изготовления документ отправляется через выбранного оператора.

Сроки и получение

  • доставка занимает до 10 рабочих дней после изготовления
  • сообщение поступает через SMS или Viber (или приложение для Новой почты)

Важно:

  • водительское удостоверение выдается только лично
  • свидетельство о регистрации может получить доверенное лицо (с нотариальной доверенностью)

Стоимость доставки

  • Укрпочта - 330 грн
  • Новая почта - 354 грн

Если документ не успели забрать - можно оформить повторную доставку.

Вывод

Онлайн-заказ через Кабинет водителя - это:

  • экономия времени
  • минимум бюрократии
  • удобная доставка

Фактически это еще один шаг к цифровизации услуг для водителей.

