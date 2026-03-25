Как получить водительские документы по почте

В Украине упростили процедуру получения водительских документов - теперь их можно заказать онлайн через Кабинет водителя с доставкой по почте. Услуга позволяет избежать лишних визитов в сервисные центры МВД и выбрать относительно удобный способ получения.

Когда можно воспользоваться услугой

Онлайн-заказ доступен, если ваши документы уже отображаются в Кабинете водителя.

Водительское удостоверение:

заказывается в случае:

окончания срока действия

потери или похищения

повреждения документа

изменения персональных данных

Свидетельство о регистрации авто можно заказать, если:

утрачен или поврежден документ или номерные знаки

нужно изменить номерной знак

Как оформить доставку

Процедура:

Войти в Кабинет водителя

Выбрать нужную услугу

Выбрать почтового оператора:

Укрпочта или Новая почта

Указать отделение для получения

После изготовления документ отправляется через выбранного оператора.

Сроки и получение

доставка занимает до 10 рабочих дней после изготовления

сообщение поступает через SMS или Viber (или приложение для Новой почты)

Важно:

водительское удостоверение выдается только лично

свидетельство о регистрации может получить доверенное лицо (с нотариальной доверенностью)

Стоимость доставки

Укрпочта - 330 грн

Новая почта - 354 грн

Если документ не успели забрать - можно оформить повторную доставку.

Вывод

Онлайн-заказ через Кабинет водителя - это:

экономия времени

минимум бюрократии

удобная доставка

Фактически это еще один шаг к цифровизации услуг для водителей.