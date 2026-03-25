Как получить водительские документы по почте

Водительские документы по почте
В Украине упростили процедуру получения водительских документов - теперь их можно заказать онлайн через Кабинет водителя с доставкой по почте. Услуга позволяет избежать лишних визитов в сервисные центры МВД и выбрать относительно удобный способ получения.
Когда можно воспользоваться услугой
Онлайн-заказ доступен, если ваши документы уже отображаются в Кабинете водителя.
Водительское удостоверение:
- заказывается в случае:
- окончания срока действия
- потери или похищения
- повреждения документа
- изменения персональных данных
Свидетельство о регистрации авто можно заказать, если:
- утрачен или поврежден документ или номерные знаки
- нужно изменить номерной знак
Как оформить доставку
Процедура:
- Войти в Кабинет водителя
- Выбрать нужную услугу
- Выбрать почтового оператора:
- Укрпочта или Новая почта
- Указать отделение для получения
После изготовления документ отправляется через выбранного оператора.
Сроки и получение
- доставка занимает до 10 рабочих дней после изготовления
- сообщение поступает через SMS или Viber (или приложение для Новой почты)
Важно:
- водительское удостоверение выдается только лично
- свидетельство о регистрации может получить доверенное лицо (с нотариальной доверенностью)
Стоимость доставки
- Укрпочта - 330 грн
- Новая почта - 354 грн
Если документ не успели забрать - можно оформить повторную доставку.
Вывод
Онлайн-заказ через Кабинет водителя - это:
- экономия времени
- минимум бюрократии
- удобная доставка
Фактически это еще один шаг к цифровизации услуг для водителей.