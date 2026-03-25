Як отримати водійські документи поштою

Водійські документи можна замовити онлайн та отримати поштою. Така послуга доступна у Кабінеті водія та у додатку Дія.
Як замовити права та техпаспорт поштою

Євген Гудущан
25 березня, 11:11
В Україні спростили процедуру отримання водійських документів — тепер їх можна замовити онлайн через Кабінет водія з доставкою поштою. Послуга дозволяє уникнути зайвих візитів до сервісних центрів МВС і обрати відносно зручний спосіб отримання.

Коли можна скористатися послугою

Онлайн-замовлення доступне, якщо ваші документи вже відображаються у Кабінет водія.

Посвідчення водія:

  • замовляється у разі:
  • закінчення строку дії
  • втрати або викрадення
  • пошкодження документа
  • зміни персональних даних

Свідоцтво про реєстрацію авто можна замовити, якщо:

  • втрачено або пошкоджено документ чи номерні знаки
  • потрібно змінити номерний знак

Як оформити доставку

Процедура:

  • Увійти в Кабінет водія
  • Обрати потрібну послугу
  • Вибрати поштового оператора:
  • Укрпошта або Нова пошта
  • Вказати відділення для отримання

Після виготовлення документ надсилається через обраного оператора.

Терміни та отримання

  • доставка займає до 10 робочих днів після виготовлення
  • повідомлення надходить через SMS або Viber (або застосунок для Нової пошти)

Важливо:

  • посвідчення водія видається лише особисто
  • свідоцтво про реєстрацію може отримати довірена особа (з нотаріальною довіреністю)

Вартість доставки

  • Укрпошта — 330 грн
  • Нова пошта — 354 грн

Якщо документ не встигли забрати — можна оформити повторну доставку.

Висновок

Онлайн-замовлення через Кабінет водія — це:

  • економія часу
  • мінімум бюрократії
  • зручна доставка

Фактично це ще один крок до цифровізації послуг для водіїв.

