Як отримати водійські документи поштою

ФОТО: ГСЦ МВС|
Водійські документи поштою
В Україні спростили процедуру отримання водійських документів — тепер їх можна замовити онлайн через Кабінет водія з доставкою поштою. Послуга дозволяє уникнути зайвих візитів до сервісних центрів МВС і обрати відносно зручний спосіб отримання.
Читайте також: Замовлення через "Дію": як отримати нове посвідчення водія поштою
Коли можна скористатися послугою
Онлайн-замовлення доступне, якщо ваші документи вже відображаються у Кабінет водія.
Посвідчення водія:
- замовляється у разі:
- закінчення строку дії
- втрати або викрадення
- пошкодження документа
- зміни персональних даних
Свідоцтво про реєстрацію авто можна замовити, якщо:
- втрачено або пошкоджено документ чи номерні знаки
- потрібно змінити номерний знак
Як оформити доставку
Процедура:
- Увійти в Кабінет водія
- Обрати потрібну послугу
- Вибрати поштового оператора:
- Укрпошта або Нова пошта
- Вказати відділення для отримання
Після виготовлення документ надсилається через обраного оператора.
Терміни та отримання
- доставка займає до 10 робочих днів після виготовлення
- повідомлення надходить через SMS або Viber (або застосунок для Нової пошти)
Важливо:
- посвідчення водія видається лише особисто
- свідоцтво про реєстрацію може отримати довірена особа (з нотаріальною довіреністю)
Вартість доставки
- Укрпошта — 330 грн
- Нова пошта — 354 грн
Якщо документ не встигли забрати — можна оформити повторну доставку.
Фактично це ще один крок до цифровізації послуг для водіїв.