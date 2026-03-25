Як отримати водійські документи поштою

В Україні спростили процедуру отримання водійських документів — тепер їх можна замовити онлайн через Кабінет водія з доставкою поштою. Послуга дозволяє уникнути зайвих візитів до сервісних центрів МВС і обрати відносно зручний спосіб отримання.

Коли можна скористатися послугою

Онлайн-замовлення доступне, якщо ваші документи вже відображаються у Кабінет водія.

Посвідчення водія:

замовляється у разі:

закінчення строку дії

втрати або викрадення

пошкодження документа

зміни персональних даних

Свідоцтво про реєстрацію авто можна замовити, якщо:

втрачено або пошкоджено документ чи номерні знаки

потрібно змінити номерний знак

Як оформити доставку

Процедура:

Увійти в Кабінет водія

Обрати потрібну послугу

Вибрати поштового оператора:

Укрпошта або Нова пошта

Вказати відділення для отримання

Після виготовлення документ надсилається через обраного оператора.

Терміни та отримання

доставка займає до 10 робочих днів після виготовлення

повідомлення надходить через SMS або Viber (або застосунок для Нової пошти)

Важливо:

посвідчення водія видається лише особисто

свідоцтво про реєстрацію може отримати довірена особа (з нотаріальною довіреністю)

Вартість доставки

Укрпошта — 330 грн

Нова пошта — 354 грн

Якщо документ не встигли забрати — можна оформити повторну доставку.

Висновок

Онлайн-замовлення через Кабінет водія — це:

економія часу

мінімум бюрократії

зручна доставка

Фактично це ще один крок до цифровізації послуг для водіїв.