Как получить водительские "права" в 2026 году

Получение водительского удостоверения в Украине предусматривает достаточно сложную поэтапную процедуру, которая включает обучение, сдачу экзаменов и оформление документов в сервисных центрах МВД. Бюджет на получение водительского удостоверения может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, посчитали в Авто24.

Кто имеет право получить водительское удостоверение

Право на получение удостоверения имеют граждане, которые соответствуют возрастным и медицинским требованиям:

Категория А1 и А (мопеды и мотоциклы) - с 16 лет.

Категория В и С (легковые и грузовые автомобили) - с 18 лет.

Категории D, DE (пассажирские перевозки) - с 21 года и при наличии необходимого стажа управления.

Категории с прицепом (BE, CE, C1E) - при условии наличия базовой категории и установленного минимального стажа.

Обязательным является наличие действующей медицинской справки установленного образца.

Обучение в автошколе и самоподготовка

Для получения первого водительского удостоверения необходимо пройти теоретическую и практическую подготовку. Теоретическую часть можно изучать самостоятельно, однако справку о практическом обучении возможно получить исключительно через аккредитованное учебное заведение.

Теоретический экзамен

Теоретический экзамен сдается в сервисном центре МВД в формате компьютерного тестирования. Кандидату предлагается ограниченный по времени тест из 20 вопросов. Только 10 из них касаются правил дорожного движения. Другие – о медицинской помощи, строении авто, общую безопасность.

Самостоятельно сдать достаточно сложно. По официальной статистике МВД, его проваливают 79% кандидатов.

Особенности экзамена:

Экзамен фиксируется техническими средствами.

В случае технических сбоев (отсутствие света или интернета) тестирование приостанавливается и продолжается без повторной оплаты.

Повторная сдача возможна после установленного срока ожидания. Сейчас это десять дней, но в МВД уже разработали проект постановления, которое увеличит сроки до 30 дней.

Практический экзамен

После успешной сдачи теории кандидат допускается к обучению в автошколе, а после его прохождения – к практическому экзамену. Экзамен призван оценить навыки управления автомобилем в городских условиях по определенному маршруту.

Все этапы проходят с видеофиксацией. Для отдельных категорий, в частности СЕ и С1Е, транспортное средство кандидат обеспечивает самостоятельно. Практический экзамен еще сложнее – его проваливают 84% кандидатов.

Официальные платежи

При оформлении водительского удостоверения официально оплачиваются:

Административная услуга.

Стоимость бланка удостоверения.

Комиссия платежных систем или банков, при необходимости.

Сдача экзаменов оплачивается отдельно согласно установленным тарифам.

Дополнительно оплачивается аренда транспортного средства, на котором сдается практический экзамен

Получение водительского удостоверения

После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов водительское удостоверение оформляется в сервисном центре МВД. Документ может быть получен в физическом формате, а также отображается в электронном виде в приложении Дия.

Первые удостоверения выдаются со сроком действия на два года. В случае отсутствия серьезных нарушений ПДД после завершения этого срока водитель может обменять его на удостоверение со сроком действия 30 лет. Важно что во время действия “военного положения” все просроченные водительские удостоверения считаются действительными и обменивать их необязательно.

Коррупционная составляющая

К сожалению в современной Украине коррупционная составляющая имеет под собой прочную основу. Так как около 80% кандидатов в водители проваливают экзамены, спрос на “решение вопроса” огромный. Те, кто не смог честно сдать экзамены обращаются к бегункам, руководителям автошкол, инструкторам и даже напрямую к сотрудникам ТСЦ МВД. В таких случаях цена удостоверения водителя может достигать от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

