Як отримати водійські "права" в 2026 році

Отримання водійського посвідчення в Україні у 2026 році передбачає досить складну поетапну процедуру, яка включає навчання, складання іспитів та оформлення документів у сервісних центрах МВС. Бюджет на отримання посвідчення водія може варіюватися від кількох сотень до кількох тисяч доларів, порахували в Авто24.

Читайте також: Чому 80% українців не можуть скласти водійські іспити

Хто має право отримати водійське посвідчення

Право на отримання посвідчення мають громадяни, які відповідають віковим і медичним вимогам:

Категорія А1 та А (мопеди та мотоцикли) — з 16 років.

Категорія В та С (легкові та вантажні автомобілі) — з 18 років.

Категорії D, DE (пасажирські перевезення) — з 21 року та за наявності необхідного стажу керування.

Категорії з причепом (BE, CE, C1E) — за умови наявності базової категорії та встановленого мінімального стажу.

Обов’язковою є наявність чинної медичної довідки встановленого зразка.

Навчання в автошколі та самопідготовка

Для отримання першого посвідчення водія необхідно пройти теоретичну та практичну підготовку. Теоретичну частину можна вивчати самостійно, однак довідку про практичне навчання можливо отримати виключно через акредитований навчальний заклад.

Теоретичний іспит

Теоретичний іспит складається у сервісному центрі МВС у форматі комп’ютерного тестування. Кандидату пропонується обмежений за часом тест із 20 питань. Лише 10 з них стосуються правил дорожнього руху. Інші – про медичну допомогу, будову авто загальну безпеку.

Самостійно скласти досить складно. За офіційною статистикою МВС, його провалюють 79% кандидатів.

Особливості іспиту:

Іспит фіксується технічними засобами.

У разі технічних збоїв (відсутність світла або інтернету) тестування призупиняється і продовжується без повторної оплати.

Повторне складання можливе після встановленого терміну очікування. Зараз це десять днів, але у МВС вже розробили проект постанови, яка збільшить строки до 30 днів.

Практичний іспит

Після успішної здачі теорії кандидат допускається до навчання в автошколі, а після його проходження – до практичного іспиту. Іспит покликаний оцінити навички керування автомобілем у міських умовах за визначеним маршрутом.

Читайте також: Чому українці купують підроблені права

Усі етапи проходять із відеофіксацією. Для окремих категорій, зокрема СЕ та С1Е, транспортний засіб кандидат забезпечує самостійно. Практичний іспит ще складніший – його провалюють 84% кандидатів.

Офіційні платежі

Під час оформлення посвідчення водія офіційно сплачуються:

Адміністративна послуга.

Вартість бланка посвідчення.

Комісія платіжних систем або банків, за потреби.

Складання іспитів оплачується окремо згідно з установленими тарифами.

Додатково оплачується оренда транспортного засобу, на якому складається практичний іспит

Отримання посвідчення водія

Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів посвідчення водія оформлюється у сервісному центрі МВС. Документ може бути отриманий у фізичному форматі, а також відображається в електронному вигляді у застосунку Дія.

Також цікаво: Поліція затримала ще трьох "бігунків", які допомогали отримати "права"

Перші посвідчення видаються зі строком дії на два роки. У разі відсутності серйозних порушень ПДР після завершення цього терміну водій може обміняти його на посвідчення з терміном дії 30 років. Важливо, що під час дії “воєнного стану” усі прострочені посвідчення водія вважаються дійсними і обмінювати їх необов’язково.

Корупційна складова

На жаль, у сучасній Україні корупційна складова має під собою міцне підґрунтя. Оскільки близько 80% кандидатів у водії провалюють іспити, попит на “розв'язування питання” величезний. Ті, хто не зміг чесно скласти іспити, звертаються до бігунків, керівників автошкіл, інструкторів та навіть напряму до співробітників ТСЦ МВС. У таких випадках ціна посвідчення водія може сягати від кількох сотень до кількох тисяч доларів.

Також цікаво: Отримати "права" стане ще складніше: новий наказ МВС