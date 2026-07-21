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Как получить временную регистрацию на автомобиль или мотоцикл

Военнослужащим разъяснили, можно ли зарегистрировать автомобиль и мотоцикл, полученные в качестве гуманитарной помощи.
Как получить временную регистрацию автомобиля
Евгений Гудущан
logo21 июля, 16:00
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Военнослужащие могут поставить на временный государственный учет только одно транспортное средство, полученное в качестве гуманитарной помощи. Это правило действует независимо от того, идет ли речь об автомобиле, мотоцикле или другом транспорте. Об этом напомнили в главном сервисном центре МВД.

Порядок временного государственного учета гуманитарных транспортных средств определен постановлением КМУ № 1235, которым внесены изменения в постановление № 584 от 10 мая 2022 года.

Срок действия: Временный учет транспортных средств гуманитарной помощи действует до окончания “военного положения” и в течение 3 месяцев после его отмены.

В сервисном центре пояснили, что если военнослужащий получил в качестве гуманитарной помощи одновременно автомобиль и мотоцикл, оформить на себя оба транспортных средства нельзя. Украинское законодательство позволяет зарегистрировать только одно из них.

Какие документы необходимы

Для временного государственного учета можно обратиться в любой сервисный центр МВД и подать:

  • заявление установленного образца;
  • паспорт или ID-карту с выпиской о месте жительства;
  • военный билет или удостоверение офицера;
  • документ, подтверждающий прохождение военной службы;
  • акт приема-передачи транспортного средства в качестве гуманитарной помощи;
  • электронную декларацию о товарах, признаваемых гуманитарной помощью.

По завершении процедуры транспортное средство получает номерные знаки и временный регистрационный талон.

В МВД подчеркивают, что даже если военнослужащий получил несколько транспортных средств разных категорий, временный государственный учет может быть оформлен только на одно из них. Это прямо предусмотрено действующим законодательством Украины.

#Автомобилисту #Советы