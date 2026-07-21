Як отримати тимчасову реєстрацію на автомобіль або мотоцикл

Військовослужбовці можуть поставити на тимчасовий державний облік лише один транспортний засіб, отриманий як гуманітарну допомогу. Це правило діє незалежно від того, чи йдеться про автомобіль, мотоцикл або інший транспорт. Про це нагадали у головному сервісному центрі МВС.

Порядок тимчасового державного обліку гуманітарних транспортних засобів визначений постановою КМУ №1235, якою внесено зміни до постанови №584 від 10 травня 2022 року.

Строк дії: Тимчасовий облік транспортних засобів гуманітарної допомоги діє на строк до завершення “воєнного стану” та 3 місяці після його скасування.

У сервісному центрі пояснили, що якщо військовослужбовець отримав як гуманітарну допомогу одночасно автомобіль і мотоцикл, оформити на себе обидва транспортні засоби не можна. Українське законодавство дозволяє зареєструвати лише один із них.

Які документи потрібні

Для тимчасового державного обліку можна звернутися до будь-якого сервісного центру МВС та подати:

заяву встановленого зразка;

паспорт або ID-картку з витягом про місце проживання;

військовий квиток чи посвідчення офіцера;

документ, що підтверджує проходження військової служби;

акт приймання-передачі транспортного засобу як гуманітарної допомоги;

електронну декларацію про товари, що визнаються гуманітарною допомогою.

Після завершення процедури транспортний засіб отримує номерні знаки та тимчасовий реєстраційний талон.

У МВС наголошують, що навіть якщо військовослужбовець отримав кілька транспортних засобів різних категорій, тимчасовий державний облік може бути оформлений лише на один із них. Це прямо передбачено діючим законодавством України.