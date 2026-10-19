Как продать авто, если владелец за границей или на службе

Главный сервисный центр МВД объясняет, что даже в отсутствие владельца в Украине автомобиль можно законно продать и перерегистрировать на покупателя. Если машина и стороны отвечают условиям онлайн-услуги, самый простой путь – "Дія". Если она не подходит, владелец может действовать через уполномоченного представителя, считают в Институте исследований авторынка.

Проще всего сначала проверить “Дія"

Если продавец и покупатель являются физическими лицами, а автомобиль отвечает требованиям онлайн-услуг, владельцу вообще не нужно приезжать в сервисный центр МВД.

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По состоянию на октябрь 2026 через “Дія" можно дистанционно оформить продажу легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда. Продавец может воспользоваться этой услугой один раз в течение года. В приложении должны корректно отражаться его документы, налоговый номер и свидетельство регистрации транспортного средства. Сам автомобиль автоматически проверяется по государственным реестрам.

Если проверки пройдены, продавец формирует заявку, покупатель ее подтверждает, после чего договор и заявление поступают в сервисный центр МВД.

Покупатель может заказать пластиковое свидетельство о регистрации или выбрать только электронный документ. Однако для тех, кто планирует выезжать на автомобили за пределы Украины, лучше сразу заказать пластик: цифровое свидетельство имеет юридическую силу в Украине, но за границей его не признают заменой физического регистрационного документа.

Auto24 уже подробно рассказывал, как переоформить автомобиль, находясь за границей, в частности, о вариантах с “Дія" и представителем.

Если "Дія" не подходит, нужен представитель

Онлайн-продажа работает не в каждой ситуации. Если автомобиль или сделка не отвечают требованиям сервиса, есть ограничения в реестрах или заявка не проходит проверку, тогда владельцу придется действовать через представителя.

Для этого оформляется доверенность, по которой другой человек получает право представлять владельца в сервисном центре МВД, заключать договор от его имени и проводить перерегистрацию автомобиля на покупателя.

Здесь есть важный нюанс: доверенность сама по себе не делает представителя владельцем автомобиля. Auto24 раньше объяснял, что "авто по доверенности" не означает переход права собственности. Владельцем остается человек, на который транспортное средство зарегистрировано, пока не произойдет полноценная продажа и перерегистрация.

Именно поэтому обычной доверенности на пользование автомобилем может быть недостаточно.

В доверенности должно быть право именно продать автомобиль

Если задача представителя состоит не просто в посещении сервисного центра, а в продаже транспортного средства, соответствующие полномочия следует четко прописать.

Представитель должен иметь право действовать от имени владельца в сервисных центрах МВД, представлять и получать документы, заключать договор купли-продажи и подписывать необходимые заявления.

Поэтому скачивать случайный шаблон доверенности из интернета рискованно. При оформлении лучше прямо сказать нотариусу или консулу, что документ необходим именно для продажи и перерегистрации конкретного автомобиля.

Auto24 отдельно разбирал, какая доверенность необходима для регистрационных действий с автомобилем. Ключевое правило просто: полномочия представителя должны соответствовать тому действию, которое он собирается выполнять.

Есть и еще одно важное ограничение. Представитель продавца не может продать автомобиль самому себе. Если человек выступает от имени собственника как продавец, покупателем должно быть другое лицо. Это отдельно отмечает Главный сервисный центр МВД.

Что делать, если владелец живет за границей

В таком случае доверенность можно оформить через консульское учреждение Украины или у местного иностранного нотариуса.

Для украинского владельца первый вариант часто проще, потому что документ, удостоверенный украинским консулом, уже пригоден для использования в Украине и не нуждается в переводе или апостиле.

Если доверенность оформляется у иностранного нотариуса, процедура будет зависеть от страны. Для одних государств нужен апостиль, для других могут действовать международные договоры, упрощающие или вообще отменяющие дополнительную легализацию.

Поэтому правило "иностранная доверенность всегда нуждается в апостиле" неправильно. Перед оформлением следует проверить требования именно для той страны, где находится собственник. После оформления оригинал документа передают представителю в Украине, который обращается вместе с покупателем в сервисный центр МВД.

Если владелец служит в армии

Для военнослужащих закон предусматривает отдельные возможности удостоверения доверенности.

Если военный находится в лечении в госпитале, санатории или другом военно-медицинском учреждении, документ может удостоверить начальник такого учреждения, его заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач.

Если военнослужащий находится в пункте дислокации воинской части, где отсутствует нотариус или другой орган, который может совершать нотариальные действия, доверенность может удостоверить командир или начальник соответствующей части, соединения, учреждения или учреждения. Это прямо предусмотрено статьей 245 Гражданского кодекса Украины. Однако именно для продажи автомобиля особенно важно не только правильно удостоверить документ, но и корректно записать полномочия представителя. Если есть возможность, формулировку лучше заранее согласовать с нотариусом или сервисным центром МВД.

Что нужно подготовить представителю

Перед поездкой в сервисный центр следует убедиться, что доверенность действительна, не была отменена владельцем и действительно позволяет заключить договор и перерегистрировать автомобиль.

Также следует проверить данные владельца, представителя и самого транспортного средства, подготовить регистрационные документы и убедиться, что на машину не наложен арест, запрет отчуждения или иное обременение.

В сервисном центре продавца может представлять уполномоченный человек, но сама сделка все равно оформляется как нормальная продажа с последующей перерегистрацией автомобиля на покупателя.

Auto24 имеет отдельную инструкцию по купле-продаже и перерегистрации автомобиля в сервисном центре МВД, где описаны базовые документы и порядок обращения.

Доверенность не стоит путать с "продажей по доверенности"

Здесь есть принципиальная разница, которую владельцы иногда недооценивают. В первом случае владелец дает представителю право совершить нормальную сделку купли-продажи, после которой автомобиль регистрируют на нового владельца.

Во втором случае машину фактически передают другому человеку вместе с доверенностью, но юридически она продолжает принадлежать предыдущему владельцу. Именно такая схема создает риски и для продавца, и покупателя.

Поэтому, если автомобиль действительно продается, конечной целью должно быть изменение владельца в реестре МВД, а не просто передача ключей и документа.

Какой способ выбрать

Если автомобиль соответствует правилам онлайн-продажи, а у продавца и покупателя есть все необходимые цифровые документы, начинать логически с “Дія". Это позволяет провести соглашение без физического присутствия владельца в Украине.

Если служба не работает или конкретная ситуация не соответствует ее условиям, нужен представитель с правильно оформленной доверенностью.

Для владельца за границей самым простым путем часто становится украинское консульство, а военнослужащий в предусмотренных законом ситуациях может воспользоваться специальным порядком удостоверения доверенности.

В любом случае ключевое правило одно: доверенность должна предоставлять именно те полномочия, которые требуются для продажи конкретного автомобиля. Поэтому если ситуация нестандартная, лучше уточнить текст документа до его удостоверения, а не у окошка сервисного центра.