Як продати авто, якщо власник за кордоном або на службі

Головний сервісний центр МВС пояснює, що навіть за відсутності власника в Україні автомобіль можна законно продати та перереєструвати на покупця. Якщо машина і сторони відповідають умовам онлайн-послуги, найпростіший шлях - "Дія". Якщо вона не підходить, власник може діяти через уповноваженого представника, вважають в Інституті досліджень авторинку.

Найпростіше спочатку перевірити "Дію"

Якщо продавець і покупець є фізичними особами, а автомобіль відповідає вимогам онлайн-послуги, власнику взагалі не потрібно приїжджати до сервісного центру МВС.

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Станом на жовтень 2026 року через "Дію" можна дистанційно оформити продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда. Продавець може скористатися цією послугою один раз протягом року. У застосунку мають коректно відображатися його документи, податковий номер та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Сам автомобіль автоматично перевіряється за державними реєстрами.

Якщо перевірки пройдено, продавець формує заявку, покупець її підтверджує, після чого договір і заява надходять до сервісного центру МВС.

Покупець може замовити пластикове свідоцтво про реєстрацію або обрати лише електронний документ. Проте для тих, хто планує виїжджати на автомобілі за межі України, краще одразу замовити пластик: цифрове свідоцтво має юридичну силу в Україні, але за кордоном його не визнають як заміну фізичному реєстраційному документу.

Auto24 уже детально розповідав, як переоформити автомобіль, перебуваючи за кордоном, зокрема про варіанти з "Дією" та представником.

Якщо "Дія" не підходить, потрібен представник

Онлайн-продаж працює не в кожній ситуації. Якщо автомобіль або угода не відповідають вимогам сервісу, є обмеження в реєстрах або заявка не проходить перевірку, тоді власнику доведеться діяти через представника.

Для цього оформлюють довіреність, за якою інша людина отримує право представляти власника в сервісному центрі МВС, укладати договір від його імені та проводити перереєстрацію автомобіля на покупця.

Тут є важливий нюанс: довіреність сама по собі не робить представника власником автомобіля. Auto24 раніше пояснював, що "авто за довіреністю" не означає перехід права власності. Власником залишається людина, на яку транспортний засіб зареєстрований, доки не відбудеться повноцінний продаж і перереєстрація.

Саме тому звичайної довіреності "на користування автомобілем" може бути недостатньо.

У довіреності має бути право саме продати автомобіль

Якщо завдання представника полягає не просто у відвідуванні сервісного центру, а у продажу транспортного засобу, відповідні повноваження потрібно чітко прописати.

Представник повинен мати право діяти від імені власника у сервісних центрах МВС, подавати і отримувати документи, укладати договір купівлі-продажу та підписувати необхідні заяви.

Тому завантажувати випадковий шаблон довіреності з інтернету ризиковано. Під час оформлення краще прямо сказати нотаріусу або консулу, що документ потрібний саме для продажу та перереєстрації конкретного автомобіля.

Auto24 окремо розбирав, яка довіреність потрібна для реєстраційних дій з автомобілем. Ключове правило просте: повноваження представника мають відповідати тій дії, яку він збирається виконувати.

Є й ще одне важливе обмеження. Представник продавця не може продати автомобіль самому собі. Якщо людина виступає від імені власника як продавець, покупцем має бути інша особа. На цьому окремо наголошує Головний сервісний центр МВС.

Що робити, якщо власник живе за кордоном

У такому випадку довіреність можна оформити через консульську установу України або в місцевого іноземного нотаріуса.

Для українського власника перший варіант часто простіший, тому що документ, посвідчений українським консулом, уже придатний для використання в Україні й не потребує перекладу чи апостиля.

Якщо довіреність оформлюється в іноземного нотаріуса, процедура залежатиме від країни. Для одних держав потрібен апостиль, для інших можуть діяти міжнародні договори, які спрощують або взагалі скасовують додаткову легалізацію.

Тому правило "іноземна довіреність завжди потребує апостиля" неправильне. Перед оформленням варто перевірити вимоги саме для тієї країни, де перебуває власник. Після оформлення оригінал документа передають представнику в Україні, який уже звертається разом із покупцем до сервісного центру МВС.

Якщо власник служить у війську

Для військовослужбовців закон передбачає окремі можливості посвідчення довіреності.

Якщо військовий перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії чи іншому військово-медичному закладі, документ може посвідчити начальник такого закладу, його заступник з медичної частини, старший або черговий лікар.

Якщо військовослужбовець перебуває у пункті дислокації військової частини, де немає нотаріуса або іншого органу, який може вчиняти нотаріальні дії, довіреність може посвідчити командир або начальник відповідної частини, з'єднання, установи чи закладу. Це прямо передбачено статтею 245 Цивільного кодексу України. Однак саме для продажу автомобіля особливо важливо не лише правильно посвідчити документ, а й коректно записати повноваження представника. Якщо є така можливість, формулювання краще заздалегідь узгодити з нотаріусом або сервісним центром МВС.

Що потрібно підготувати представнику

Перед поїздкою до сервісного центру варто переконатися, що довіреність чинна, не була скасована власником і дійсно дозволяє укласти договір та перереєструвати автомобіль.

Також потрібно перевірити дані власника, представника й самого транспортного засобу, підготувати реєстраційні документи та пересвідчитися, що на машину не накладено арешт, заборону відчуження чи інше обтяження.

У сервісному центрі продавця може представляти уповноважена людина, але сама угода все одно оформлюється як нормальний продаж із наступною перереєстрацією автомобіля на покупця.

Auto24 має окрему інструкцію щодо купівлі-продажу та перереєстрації автомобіля у сервісному центрі МВС, де описані базові документи та порядок звернення.

Довіреність не варто плутати з "продажем за довіреністю"

Тут є принципова різниця, яку власники іноді недооцінюють. У першому випадку власник дає представнику право здійснити нормальну угоду купівлі-продажу, після якої автомобіль реєструють на нового власника.

У другому випадку машину фактично передають іншій людині разом із довіреністю, але юридично вона продовжує належати попередньому власнику. Саме така схема створює ризики і для продавця, і для покупця.

Тому якщо автомобіль справді продається, кінцевою метою має бути зміна власника в реєстрі МВС, а не просто передача ключів і документа.

Який спосіб вибрати

Якщо автомобіль відповідає правилам онлайн-продажу, а продавець і покупець мають усі необхідні цифрові документи, починати логічно з "Дії". Це дозволяє провести угоду без фізичної присутності власника в Україні.

Якщо онлайн-послуга не працює або конкретна ситуація не відповідає її умовам, потрібен представник із правильно оформленою довіреністю.

Для власника за кордоном найпростішим шляхом часто стає українське консульство, а військовослужбовець у передбачених законом ситуаціях може скористатися спеціальним порядком посвідчення довіреності.

У будь-якому випадку ключове правило одне: довіреність повинна надавати саме ті повноваження, які потрібні для продажу конкретного автомобіля. Тому якщо ситуація нестандартна, краще уточнити текст документа до його посвідчення, а не вже біля віконця сервісного центру.