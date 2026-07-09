Как проходит теоретический экзамен на получение водительских прав

В Главном сервисном центре МВД объяснили, от чего зависит количество кандидатов, которые могут одновременно сдавать теоретический экзамен. Процесс тестирования контролируется системами идентификации, видеонаблюдения и аудиофиксации.

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В сервисных центрах МВД пояснили, что экзаменатор может одновременно проводить теоретический экзамен у нескольких кандидатов. Их количество зависит от материально-технического оснащения конкретного сервисного центра, в частности от числа компьютеризированных рабочих мест в экзаменационном классе.

От чего зависит количество кандидатов

Теоретический экзамен проходит в специально оборудованном классе. Каждый кандидат сдает тестирование на отдельном компьютере, а программное обеспечение защищено от постороннего вмешательства и несанкционированного доступа.

Перед началом тестирования все кандидаты проходят процедуру идентификации, после чего отвечают на экзаменационные вопросы.

Как контролируется сдача экзамена

Для обеспечения прозрачности экзаменационные хабы сервисных центров МВД оснащены современными техническими средствами контроля, которые работают непрерывно от начала до окончания экзамена.

Система:

осуществляет идентификацию кандидата;

осуществляет видео- и аудиофиксацию всего процесса;

фиксирует лица кандидата и экзаменатора;

записывает движения рук участников;

контролирует весь экзаменационный зал;

ведет видеозапись экрана компьютера, на котором выполняется тест.

Все записи автоматически содержат дату, время и продолжительность экзамена и хранятся на электронных носителях. Даже в случае отключения электроэнергии система должна обеспечить их сохранность.

Каковы условия сдачи теоретического экзамена

В ГСЦ МВД подчеркивают, что независимо от количества кандидатов в экзаменационном классе для всех обеспечиваются одинаковые условия прохождения тестирования.

Для успешной сдачи теоретического экзамена необходимо ответить на 20 тестовых вопросов в течение 20 минут. Допускается не более двух ошибок.

Для сдачи экзамена необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте проживания;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.

Стоимость сдачи теоретического экзамена составляет 250 гривен. Дополнительно может взиматься комиссия банка.