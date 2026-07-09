Як проходить теоретичний іспит на водійські права

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, від чого залежить кількість кандидатів, які можуть одночасно складати теоретичний іспит. Процес тестування контролюють системи ідентифікації, відеоспостереження та аудіофіксації.

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У сервісних центрах МВС роз'яснили, що екзаменатор може одночасно приймати теоретичний іспит у кількох кандидатів. Їхня кількість залежить від матеріально-технічного оснащення конкретного сервісного центру, зокрема від числа комп'ютеризованих робочих місць в екзаменаційному класі.

Від чого залежить кількість кандидатів

Теоретичний іспит проходить у спеціально обладнаному класі. Кожен кандидат складає тестування за окремим комп'ютером, а програмне забезпечення захищене від стороннього втручання та несанкціонованого доступу.

Перед початком тестування всі кандидати проходять процедуру ідентифікації, після чого відповідають на екзаменаційні запитання.

Як контролюють складання іспиту

Для забезпечення прозорості екзаменаційні хаби сервісних центрів МВС обладнані сучасними технічними засобами контролю, які працюють безперервно від початку до завершення іспиту.

Система:

проводить ідентифікацію кандидата;

здійснює відео- та аудіофіксацію всього процесу;

фіксує обличчя кандидата та екзаменатора;

записує рухи рук учасників;

контролює всю екзаменаційну аудиторію;

веде відеозапис екрана комп'ютера, за яким виконується тест.

Усі записи автоматично містять дату, час і тривалість іспиту та зберігаються на електронних носіях. Навіть у разі відключення електроенергії система має забезпечити їх збереження.

Які умови складання теоретичного іспиту

У ГСЦ МВС наголошують, що незалежно від кількості кандидатів в екзаменаційному класі для всіх забезпечуються однакові умови проходження тестування.

Для успішного складання теоретичного іспиту необхідно відповісти на 20 тестових запитань протягом 20 хвилин. Допускається не більше двох помилок.

Для складання іспиту потрібно мати:

паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.

Вартість складання теоретичного іспиту становить 250 гривень. Додатково може стягуватися комісія банку.