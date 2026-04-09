Как работают мошеннические схемы с водителями

Мошеннические схемы в Украине становятся все более изощренными: злоумышленники активно используют персональные данные граждан для создания фальшивых документов и продвижения псевдоуслуг. Об этом предупреждают в Главный сервисный центр МВД совместно с Департамент киберполиции.

Как работает схема

Основной инструмент мошенников - доверие. Для его создания они:

копируют фото и персональные данные из соцсетей

используют имена и изображения известных людей

создают фейковые аккаунты под видом официальных сервисов

Далее распространяется ложная информация, что якобы публичные лица воспользовались их “услугами” и получили официальные документы. Это создает иллюзию легальности.

Финальная цель - заставить человека заказать поддельный документ и внести оплату.

Почему это опасно

Отдельная угроза - использование фото документов. Даже одно изображение водительского удостоверения может стать основой для:

изготовления подделок

создания фейковых аккаунтов

участия в финансовых махинациях

Именно поэтому эксперты категорически не рекомендуют публиковать такие данные в открытом доступе.

Типичные “красные флажки”

Мошенники часто используют одинаковые формулировки, которые должны насторожить:

“права онлайн без ожидания”

“изготовим за несколько дней”

“все официально и легально”

“оплата после проверки”

Особенно опасно звучит фраза “работаем исключительно в рамках закона” - она является типичной манипуляцией для создания ложного ощущения безопасности.

Как действовать правильно

Единственный легальный путь получения водительского удостоверения:

обучение в автошколе или самостоятельное изучение ПДД

сдача теоретического экзамена

прохождение практического обучения

успешная сдача практического экзамена

Документ выдается лично и лишь после этого отображается в официальных сервисах.

Куда сообщать о мошенниках

В случае обнаружения подозрительных ресурсов можно:

сообщить в полицию

заблокировать мошеннические каналы через специальные сервисы

не передавать персональные данные и не совершать оплат

Аналитика

Рост подобных схем напрямую связан с цифровизацией услуг и популярностью онлайн-сервисов. Чем больше государственных функций переходит в интернет, тем активнее мошенники пытаются копировать их интерфейсы и логику работы.

Особую роль играет человеческий фактор - доверие к “простым решениям” и желание обойти официальные процедуры. Именно это делает пользователей главной мишенью.

В то же время развитие киберполиции и информационных кампаний постепенно повышает уровень осведомленности населения, что может снизить эффективность таких схем в будущем.