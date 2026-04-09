Як працюють шахрайські схеми з водіями

Шахраї
Шахрайські схеми в Україні стають дедалі витонченішими: зловмисники активно використовують персональні дані громадян для створення фальшивих документів і просування псевдопослуг. Про це попереджають у Головний сервісний центр МВС спільно з Департамент кіберполіції.
Як працює схема
Основний інструмент шахраїв — довіра. Для її створення вони:
- копіюють фото та персональні дані з соцмереж
- використовують імена та зображення відомих людей
- створюють фейкові акаунти під виглядом офіційних сервісів
Далі поширюється неправдива інформація, що нібито публічні особи скористались їхніми “послугами” і отримали офіційні документи. Це створює ілюзію легальності.
Фінальна мета — змусити людину замовити підроблений документ і внести оплату.
Чому це небезпечно
Окрема загроза — використання фото документів. Навіть одне зображення посвідчення водія може стати основою для:
- виготовлення підробок
- створення фейкових акаунтів
- участі у фінансових махінаціях
Саме тому експерти категорично не рекомендують публікувати такі дані у відкритому доступі.
Типові “червоні прапорці”
Шахраї часто використовують однакові формулювання, які мають насторожити:
- “права онлайн без очікування”
- “виготовимо за кілька днів”
- “все офіційно та легально”
- “оплата після перевірки”
Особливо небезпечно звучить фраза “працюємо виключно в межах закону” — вона є типовою маніпуляцією для створення хибного відчуття безпеки.
Як діяти правильно
Єдиний легальний шлях отримання водійського посвідчення:
- навчання в автошколі або самостійне вивчення ПДР
- складання теоретичного іспиту
- проходження практичного навчання
- успішна здача практичного іспиту
Документ видається особисто і лише після цього відображається в офіційних сервісах.
Куди повідомляти про шахраїв
У разі виявлення підозрілих ресурсів можна:
- повідомити поліцію
- заблокувати шахрайські канали через спеціальні сервіси
- не передавати персональні дані та не здійснювати оплат
Аналітика
Зростання подібних схем напряму пов’язане з цифровізацією послуг і популярністю онлайн-сервісів. Чим більше державних функцій переходить в інтернет, тим активніше шахраї намагаються копіювати їх інтерфейси та логіку роботи.
Особливу роль відіграє людський фактор — довіра до “простих рішень” і бажання обійти офіційні процедури. Саме це робить користувачів головною мішенню.
Водночас розвиток кіберполіції та інформаційних кампаній поступово підвищує рівень обізнаності населення, що може знизити ефективність таких схем у майбутньому.