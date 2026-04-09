Як працюють шахрайські схеми з водіями

Фейкові документи та викрадені дані: як працюють шахрайські схеми в інтернеті.
Як працюють шахрайські схеми по заробітку на водіях

ФОТО: freepik.com|

Шахраї

Євген Гудущан
9 квітня, 13:19
Шахрайські схеми в Україні стають дедалі витонченішими: зловмисники активно використовують персональні дані громадян для створення фальшивих документів і просування псевдопослуг. Про це попереджають у Головний сервісний центр МВС спільно з Департамент кіберполіції.

Як працює схема

Основний інструмент шахраїв — довіра. Для її створення вони:

  • копіюють фото та персональні дані з соцмереж
  • використовують імена та зображення відомих людей
  • створюють фейкові акаунти під виглядом офіційних сервісів

Далі поширюється неправдива інформація, що нібито публічні особи скористались їхніми “послугами” і отримали офіційні документи. Це створює ілюзію легальності.

Фінальна мета — змусити людину замовити підроблений документ і внести оплату.

Чому це небезпечно

Окрема загроза — використання фото документів. Навіть одне зображення посвідчення водія може стати основою для:

  • виготовлення підробок
  • створення фейкових акаунтів
  • участі у фінансових махінаціях

Саме тому експерти категорично не рекомендують публікувати такі дані у відкритому доступі.

Типові “червоні прапорці”

Шахраї часто використовують однакові формулювання, які мають насторожити:

  • “права онлайн без очікування”
  • “виготовимо за кілька днів”
  • “все офіційно та легально”
  • “оплата після перевірки”

Особливо небезпечно звучить фраза “працюємо виключно в межах закону” — вона є типовою маніпуляцією для створення хибного відчуття безпеки.

Як діяти правильно

Єдиний легальний шлях отримання водійського посвідчення:

  • навчання в автошколі або самостійне вивчення ПДР
  • складання теоретичного іспиту
  • проходження практичного навчання
  • успішна здача практичного іспиту

Документ видається особисто і лише після цього відображається в офіційних сервісах.

Куди повідомляти про шахраїв

У разі виявлення підозрілих ресурсів можна:

  • повідомити поліцію
  • заблокувати шахрайські канали через спеціальні сервіси
  • не передавати персональні дані та не здійснювати оплат

Аналітика

Зростання подібних схем напряму пов’язане з цифровізацією послуг і популярністю онлайн-сервісів. Чим більше державних функцій переходить в інтернет, тим активніше шахраї намагаються копіювати їх інтерфейси та логіку роботи.

Особливу роль відіграє людський фактор — довіра до “простих рішень” і бажання обійти офіційні процедури. Саме це робить користувачів головною мішенню.

Водночас розвиток кіберполіції та інформаційних кампаній поступово підвищує рівень обізнаності населення, що може знизити ефективність таких схем у майбутньому.

