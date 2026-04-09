Як працюють шахрайські схеми з водіями

Шахрайські схеми в Україні стають дедалі витонченішими: зловмисники активно використовують персональні дані громадян для створення фальшивих документів і просування псевдопослуг. Про це попереджають у Головний сервісний центр МВС спільно з Департамент кіберполіції.

Як працює схема

Основний інструмент шахраїв — довіра. Для її створення вони:

копіюють фото та персональні дані з соцмереж

використовують імена та зображення відомих людей

створюють фейкові акаунти під виглядом офіційних сервісів

Далі поширюється неправдива інформація, що нібито публічні особи скористались їхніми “послугами” і отримали офіційні документи. Це створює ілюзію легальності.

Фінальна мета — змусити людину замовити підроблений документ і внести оплату.

Чому це небезпечно

Окрема загроза — використання фото документів. Навіть одне зображення посвідчення водія може стати основою для:

виготовлення підробок

створення фейкових акаунтів

участі у фінансових махінаціях

Саме тому експерти категорично не рекомендують публікувати такі дані у відкритому доступі.

Типові “червоні прапорці”

Шахраї часто використовують однакові формулювання, які мають насторожити:

“права онлайн без очікування”

“виготовимо за кілька днів”

“все офіційно та легально”

“оплата після перевірки”

Особливо небезпечно звучить фраза “працюємо виключно в межах закону” — вона є типовою маніпуляцією для створення хибного відчуття безпеки.

Як діяти правильно

Єдиний легальний шлях отримання водійського посвідчення:

навчання в автошколі або самостійне вивчення ПДР

складання теоретичного іспиту

проходження практичного навчання

успішна здача практичного іспиту

Документ видається особисто і лише після цього відображається в офіційних сервісах.

Куди повідомляти про шахраїв

У разі виявлення підозрілих ресурсів можна:

повідомити поліцію

заблокувати шахрайські канали через спеціальні сервіси

не передавати персональні дані та не здійснювати оплат

Аналітика

Зростання подібних схем напряму пов’язане з цифровізацією послуг і популярністю онлайн-сервісів. Чим більше державних функцій переходить в інтернет, тим активніше шахраї намагаються копіювати їх інтерфейси та логіку роботи.

Особливу роль відіграє людський фактор — довіра до “простих рішень” і бажання обійти офіційні процедури. Саме це робить користувачів головною мішенню.

Водночас розвиток кіберполіції та інформаційних кампаній поступово підвищує рівень обізнаності населення, що може знизити ефективність таких схем у майбутньому.