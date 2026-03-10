Как сдать теоретический экзамен на "права" без автошколы

Перед сдачей теоретического экзамена кандидат в водители должен сообщить администратору сервисного центра МВД сервисного центра МВД, каким именно способом проходил подготовку - в заведении по подготовке водителей или путем самостоятельного обучения. Эта информация нужна для проверки данных в соответствующих реестрах и правильного оформления допуска к экзамену.

Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

Обучение в автошколе

Если будущий водитель проходил подготовку в автошколе, заведение после завершения обучения вносит информацию о прохождении теоретического курса в соответствующие государственные реестры. После сдачи внутреннего экзамена эти данные становятся доступными для проверки администратору сервисного центра МВД.

При обращении в сервисный центр администратор проверяет наличие этой информации. После подтверждения данных кандидата допускают к сдаче теоретического экзамена.

Самоподготовка к теоретическому экзамену

Законодательство также позволяет кандидатам в водители готовиться к теоретическому экзамену самостоятельно. В таком случае необходимо обязательно сообщить администратору сервисного центра о выбранном способе подготовки перед началом тестирования.

Это нужно для того, чтобы правильно оформить допуск к экзамену, поскольку в государственных реестрах не будет информации об обучении в автошколе.

Условия сдачи экзамена

Независимо от способа подготовки, условия сдачи теоретического экзамена одинаковы для всех кандидатов. Тестирование состоит из 20 вопросов, на которые нужно ответить в течение 20 минут. Для успешной сдачи допускается не более двух ошибок.

Также интересно: Борьба с "бегунками" в Сервисных центр МВД продолжается: еще четырем лицам предъявлено обвинение

Процедура подготовки кандидатов в водители и допуска к сдаче экзаменов определена постановлением Кабинета Министров Украины №487, а также инструкцией Министерства внутренних дел №515, которая регулирует порядок приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами.

В сервисных центрах МВД отмечают: сообщение администратора о способе подготовки перед началом теоретического экзамена поможет избежать недоразумений при проверке информации и обеспечит корректный допуск к тестированию.