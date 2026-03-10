Як скласти теоретичний іспит на "права" без автошколи

Перед складанням теоретичного іспиту кандидат у водії повинен повідомити адміністратора сервісного центру МВС, яким саме способом проходив підготовку — у закладі з підготовки водіїв або шляхом самостійного навчання. Ця інформація потрібна для перевірки даних у відповідних реєстрах і правильного оформлення допуску до іспиту.

Навчання в автошколі

Якщо майбутній водій проходив підготовку в автошколі, заклад після завершення навчання вносить інформацію про проходження теоретичного курсу до відповідних державних реєстрів. Після складання внутрішнього іспиту ці дані стають доступними для перевірки адміністратору сервісного центру МВС.

Під час звернення до сервісного центру адміністратор перевіряє наявність цієї інформації. Після підтвердження даних кандидата допускають до складання теоретичного іспиту.

Самопідготовка до теоретичного іспиту

Законодавство також дозволяє кандидатам у водії готуватися до теоретичного іспиту самостійно. У такому випадку необхідно обов’язково повідомити адміністратора сервісного центру про обраний спосіб підготовки перед початком тестування.

Це потрібно для того, щоб правильно оформити допуск до іспиту, оскільки в державних реєстрах не буде інформації про навчання в автошколі.

Умови складання іспиту

Незалежно від способу підготовки, умови складання теоретичного іспиту однакові для всіх кандидатів. Тестування складається з 20 запитань, на які потрібно відповісти протягом 20 хвилин. Для успішного складання допускається не більше двох помилок.

Процедура підготовки кандидатів у водії та допуску до складання іспитів визначена постановою Кабінету Міністрів України №487, а також інструкцією Міністерства внутрішніх справ №515, яка регулює порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами.

У сервісних центрах МВС наголошують: повідомлення адміністратора про спосіб підготовки перед початком теоретичного іспиту допоможе уникнути непорозумінь під час перевірки інформації та забезпечить коректний допуск до тестування.