Как списать автомобиль
Если транспортное средство больше не пригодно к использованию из-за износа, повреждения или других причин, его можно официально списать. Такая процедура называется выбраковкой и позволяет снять авто с государственной регистрации или временного учета, объясняют в ГСЦ МВД.
Услуга предоставляется в сервисных центрах МВД и является бесплатной.
Что такое выбраковка и когда она нужна
Выбраковка - это официальное списание транспортного средства, который:
- физически уничтожено или сильно повреждено;
- не подлежит восстановлению;
- утратило эксплуатационную ценность.
После этой процедуры авто больше не считается зарегистрированным и не может использоваться в дорожном движении.
Как оформить выбраковку физическому лицу
Для владельцев-физических лиц процедура максимально проста. Нужно обратиться в сервисный центр МВД и подать:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации авто (если есть);
- номерные знаки (если сохранились).
В случае потери документов или номеров подаются соответствующие объяснения или подтверждения.
Фактически достаточно заявления владельца - дополнительных сложных процедур не требуется.
Как оформить выбраковку для юридических лиц
Для предприятий процедура несколько сложнее. Кроме заявления, обязательно нужен акт списания транспортного средства.
Важно:
- единого утвержденного шаблона такого акта не существует;
- документ оформляется по внутренним правилам предприятия;
- обычно его готовит бухгалтерия или специальная комиссия.
В акте должны быть указаны:
- данные предприятия;
- информация о транспортном средстве (марка, модель, VIN, номер);
- основания для списания;
- дата и подписи ответственных лиц.
Главное требование - документ должен подтверждать решение предприятия о списании авто.
Сроки и результат
Процедура выбраковки проводится в течение одного рабочего дня после подачи документов.
После ее завершения:
- транспортное средство официально снимается с учета;
- его регистрация аннулируется;
- использование авто на дорогах становится невозможным.
Вывод
Выбраковка - это простая и бесплатная процедура, которая позволяет официально списать непригодный автомобиль. Для физических лиц достаточно заявления, тогда как юридическим лицам нужно дополнительно оформить акт.
Правильное оформление документов гарантирует быстрое снятие авто с учета без лишних задержек.