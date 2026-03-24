Как списать автомобиль

Оформлять выбраковку авто стоит в некоторых случаях. Обычно это актуально для компаний, или для владельцев авто которые им уже не пользуются.
Что нужно знать о выбраковке авто

Евгений Гудущан
24 марта, 11:11
Если транспортное средство больше не пригодно к использованию из-за износа, повреждения или других причин, его можно официально списать. Такая процедура называется выбраковкой и позволяет снять авто с государственной регистрации или временного учета, объясняют в ГСЦ МВД.

Читайте также: Как списать непригодное для использования авто

Услуга предоставляется в сервисных центрах МВД и является бесплатной.

Что такое выбраковка и когда она нужна

Выбраковка - это официальное списание транспортного средства, который:

  • физически уничтожено или сильно повреждено;
  • не подлежит восстановлению;
  • утратило эксплуатационную ценность.

После этой процедуры авто больше не считается зарегистрированным и не может использоваться в дорожном движении.

Как оформить выбраковку физическому лицу

Для владельцев-физических лиц процедура максимально проста. Нужно обратиться в сервисный центр МВД и подать:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации авто (если есть);
  • номерные знаки (если сохранились).

В случае потери документов или номеров подаются соответствующие объяснения или подтверждения.

Фактически достаточно заявления владельца - дополнительных сложных процедур не требуется.

Как оформить выбраковку для юридических лиц

Для предприятий процедура несколько сложнее. Кроме заявления, обязательно нужен акт списания транспортного средства.

Важно:

  • единого утвержденного шаблона такого акта не существует;
  • документ оформляется по внутренним правилам предприятия;
  • обычно его готовит бухгалтерия или специальная комиссия.

В акте должны быть указаны:

  • данные предприятия;
  • информация о транспортном средстве (марка, модель, VIN, номер);
  • основания для списания;
  • дата и подписи ответственных лиц.

Главное требование - документ должен подтверждать решение предприятия о списании авто.

Сроки и результат

Процедура выбраковки проводится в течение одного рабочего дня после подачи документов.

После ее завершения:

  • транспортное средство официально снимается с учета;
  • его регистрация аннулируется;
  • использование авто на дорогах становится невозможным.

Вывод

Выбраковка - это простая и бесплатная процедура, которая позволяет официально списать непригодный автомобиль. Для физических лиц достаточно заявления, тогда как юридическим лицам нужно дополнительно оформить акт.

Правильное оформление документов гарантирует быстрое снятие авто с учета без лишних задержек.

