Как списать автомобиль

Если транспортное средство больше не пригодно к использованию из-за износа, повреждения или других причин, его можно официально списать. Такая процедура называется выбраковкой и позволяет снять авто с государственной регистрации или временного учета, объясняют в ГСЦ МВД.

Услуга предоставляется в сервисных центрах МВД и является бесплатной.

Что такое выбраковка и когда она нужна

Выбраковка - это официальное списание транспортного средства, который:

физически уничтожено или сильно повреждено;

не подлежит восстановлению;

утратило эксплуатационную ценность.

После этой процедуры авто больше не считается зарегистрированным и не может использоваться в дорожном движении.

Как оформить выбраковку физическому лицу

Для владельцев-физических лиц процедура максимально проста. Нужно обратиться в сервисный центр МВД и подать:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер налогоплательщика;

свидетельство о регистрации авто (если есть);

номерные знаки (если сохранились).

В случае потери документов или номеров подаются соответствующие объяснения или подтверждения.

Фактически достаточно заявления владельца - дополнительных сложных процедур не требуется.

Как оформить выбраковку для юридических лиц

Для предприятий процедура несколько сложнее. Кроме заявления, обязательно нужен акт списания транспортного средства.

Важно:

единого утвержденного шаблона такого акта не существует;

документ оформляется по внутренним правилам предприятия;

обычно его готовит бухгалтерия или специальная комиссия.

В акте должны быть указаны:

данные предприятия;

информация о транспортном средстве (марка, модель, VIN, номер);

основания для списания;

дата и подписи ответственных лиц.

Главное требование - документ должен подтверждать решение предприятия о списании авто.

Сроки и результат

Процедура выбраковки проводится в течение одного рабочего дня после подачи документов.

После ее завершения:

транспортное средство официально снимается с учета;

его регистрация аннулируется;

использование авто на дорогах становится невозможным.

Вывод

Выбраковка - это простая и бесплатная процедура, которая позволяет официально списать непригодный автомобиль. Для физических лиц достаточно заявления, тогда как юридическим лицам нужно дополнительно оформить акт.

Правильное оформление документов гарантирует быстрое снятие авто с учета без лишних задержек.