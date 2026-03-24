Як списати автомобіль
Якщо транспортний засіб більше не придатний до використання через зношення, пошкодження або інші причини, його можна офіційно списати. Така процедура називається вибракуванням і дозволяє зняти авто з державної реєстрації або тимчасового обліку, пояснюють у ГСЦ МВС.
Послуга надається у сервісних центрах МВС і є безоплатною.
Що таке вибракування і коли воно потрібне
Вибракування — це офіційне списання транспортного засобу, який:
- фізично знищений або сильно пошкоджений;
- не підлягає відновленню;
- втратив експлуатаційну цінність.
Після цієї процедури авто більше не вважається зареєстрованим і не може використовуватись у дорожньому русі.
Як оформити вибракування фізичній особі
Для власників-фізичних осіб процедура максимально проста. Потрібно звернутися до сервісного центру МВС та подати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію авто (якщо є);
- номерні знаки (якщо збереглися).
У разі втрати документів або номерів подаються відповідні пояснення чи підтвердження.
Фактично достатньо заяви власника — додаткових складних процедур не потрібно.
Як оформити вибракування для юридичних осіб
Для підприємств процедура дещо складніша. Окрім заяви, обов’язково потрібен акт списання транспортного засобу.
Важливо:
- єдиного затвердженого шаблону такого акта не існує;
- документ оформлюється за внутрішніми правилами підприємства;
- зазвичай його готує бухгалтерія або спеціальна комісія.
У акті мають бути зазначені:
- дані підприємства;
- інформація про транспортний засіб (марка, модель, VIN, номер);
- підстави для списання;
- дата та підписи відповідальних осіб.
Головна вимога — документ має підтверджувати рішення підприємства про списання авто.
Терміни та результат
Процедура вибракування проводиться протягом одного робочого дня після подання документів.
Після її завершення:
- транспортний засіб офіційно знімається з обліку;
- його реєстрація анулюється;
- використання авто на дорогах стає неможливим.
Висновок
Вибракування — це проста і безкоштовна процедура, яка дозволяє офіційно списати непридатний автомобіль. Для фізичних осіб достатньо заяви, тоді як юридичним особам потрібно додатково оформити акт.
Правильне оформлення документів гарантує швидке зняття авто з обліку без зайвих затримок.