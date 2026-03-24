Як списати автомобіль

Якщо транспортний засіб більше не придатний до використання через зношення, пошкодження або інші причини, його можна офіційно списати. Така процедура називається вибракуванням і дозволяє зняти авто з державної реєстрації або тимчасового обліку, пояснюють у ГСЦ МВС.

Послуга надається у сервісних центрах МВС і є безоплатною.

Що таке вибракування і коли воно потрібне

Вибракування — це офіційне списання транспортного засобу, який:

фізично знищений або сильно пошкоджений;

не підлягає відновленню;

втратив експлуатаційну цінність.

Після цієї процедури авто більше не вважається зареєстрованим і не може використовуватись у дорожньому русі.

Як оформити вибракування фізичній особі

Для власників-фізичних осіб процедура максимально проста. Потрібно звернутися до сервісного центру МВС та подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер платника податків;

свідоцтво про реєстрацію авто (якщо є);

номерні знаки (якщо збереглися).

У разі втрати документів або номерів подаються відповідні пояснення чи підтвердження.

Фактично достатньо заяви власника — додаткових складних процедур не потрібно.

Як оформити вибракування для юридичних осіб

Для підприємств процедура дещо складніша. Окрім заяви, обов’язково потрібен акт списання транспортного засобу.

Важливо:

єдиного затвердженого шаблону такого акта не існує;

документ оформлюється за внутрішніми правилами підприємства;

зазвичай його готує бухгалтерія або спеціальна комісія.

У акті мають бути зазначені:

дані підприємства;

інформація про транспортний засіб (марка, модель, VIN, номер);

підстави для списання;

дата та підписи відповідальних осіб.

Головна вимога — документ має підтверджувати рішення підприємства про списання авто.

Терміни та результат

Процедура вибракування проводиться протягом одного робочого дня після подання документів.

Після її завершення:

транспортний засіб офіційно знімається з обліку;

його реєстрація анулюється;

використання авто на дорогах стає неможливим.

Висновок

Вибракування — це проста і безкоштовна процедура, яка дозволяє офіційно списати непридатний автомобіль. Для фізичних осіб достатньо заяви, тоді як юридичним особам потрібно додатково оформити акт.

Правильне оформлення документів гарантує швидке зняття авто з обліку без зайвих затримок.