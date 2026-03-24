Як списати автомобіль

Оформлювати вибракування авто варто у деяких випадках. Зазвичай це актуально для компаній, або для власників авто які ним вже не користуються.
Що треба знати про вибракування авто

Євген Гудущан
24 березня, 11:11
Якщо транспортний засіб більше не придатний до використання через зношення, пошкодження або інші причини, його можна офіційно списати. Така процедура називається вибракуванням і дозволяє зняти авто з державної реєстрації або тимчасового обліку, пояснюють у ГСЦ МВС.

Послуга надається у сервісних центрах МВС і є безоплатною.

Що таке вибракування і коли воно потрібне

Вибракування — це офіційне списання транспортного засобу, який:

  • фізично знищений або сильно пошкоджений;
  • не підлягає відновленню;
  • втратив експлуатаційну цінність.

Після цієї процедури авто більше не вважається зареєстрованим і не може використовуватись у дорожньому русі.

Як оформити вибракування фізичній особі

Для власників-фізичних осіб процедура максимально проста. Потрібно звернутися до сервісного центру МВС та подати:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію авто (якщо є);
  • номерні знаки (якщо збереглися).

У разі втрати документів або номерів подаються відповідні пояснення чи підтвердження.

Фактично достатньо заяви власника — додаткових складних процедур не потрібно.

Як оформити вибракування для юридичних осіб

Для підприємств процедура дещо складніша. Окрім заяви, обов’язково потрібен акт списання транспортного засобу.

Важливо:

  • єдиного затвердженого шаблону такого акта не існує;
  • документ оформлюється за внутрішніми правилами підприємства;
  • зазвичай його готує бухгалтерія або спеціальна комісія.

У акті мають бути зазначені:

  • дані підприємства;
  • інформація про транспортний засіб (марка, модель, VIN, номер);
  • підстави для списання;
  • дата та підписи відповідальних осіб.

Головна вимога — документ має підтверджувати рішення підприємства про списання авто.

Терміни та результат

Процедура вибракування проводиться протягом одного робочого дня після подання документів.

Після її завершення:

  • транспортний засіб офіційно знімається з обліку;
  • його реєстрація анулюється;
  • використання авто на дорогах стає неможливим.

Висновок

Вибракування — це проста і безкоштовна процедура, яка дозволяє офіційно списати непридатний автомобіль. Для фізичних осіб достатньо заяви, тоді як юридичним особам потрібно додатково оформити акт.

Правильне оформлення документів гарантує швидке зняття авто з обліку без зайвих затримок.

