За что страховые компании отказывают в выплатах по автогражданке

Законодательство предусматривает десятки оснований, когда страховая компания может отказать в выплате по полису обязательного страхования гражданско-правовой ответственности водителей. В частности, более 20 таких случаев определены статьей 30 Закона Украины "Об ОСАГО".

В МСТБУ назвали самые распространенные причины отказа в страховой выплате по автогражданке.

Впрочем, на практике чаще всего водители сталкиваются лишь с несколькими типичными ситуациями. Большинство из них возникает из-за невнимательности или незнания правил оформления страхового случая.

Отсутствие гражданско-правовой ответственности водителя

Страховая выплата осуществляется только тогда, когда вред был вызван действиями лица, которое управляло транспортным средством, застрахованным по договору автогражданки. Например, если дверь автомобиля открыл пассажир и повредил другое авто, ответственность водителя не наступает. В таком случае страховая компания может отказать в возмещении.

Пропущенный срок подачи заявления

Закон устанавливает четкие сроки обращения за страховой выплатой:

1 год после ДТП - если ущерб причинен имуществу 3 года после ДТП - если вред причинен жизни или здоровью

После завершения этих сроков страховщик имеет законное право отказать в выплате.

Заявление подает лицо без права на компенсацию

Получить страховое возмещение может только владелец поврежденного имущества или лицо, которое имеет документальное подтверждение такого права. Это может быть доверенность, договор аренды, свидетельство о праве на наследство или другие документы.

Нарушение обязанностей после ДТП

Потерпевшая сторона обязана выполнить требования закона, необходимые для установления обстоятельств аварии и размера ущерба. Одно из ключевых правил - сохранять поврежденное имущество до осмотра страховой компанией.

Если автомобиль отремонтировали до осмотра или не предоставили для экспертизы, страховщик может отказать в выплате. Обычно компания имеет до 10 рабочих дней после сообщения о ДТП, чтобы провести осмотр транспортного средства.

В полисе указано другое транспортное средство

Еще одна распространенная причина отказа - ошибки в страховом полисе. Если в договоре указан другой автомобиль, например неправильный VIN-код или данные транспортного средства, страховая компания может не иметь юридических оснований для выплаты.

Совет водителям

Специалисты советуют внимательно проверять все данные в страховом полисе, придерживаться установленных сроков обращения и не ремонтировать автомобиль до осмотра страховщиком. Это поможет избежать проблем с получением компенсации после дорожно-транспортного происшествия.