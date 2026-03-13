За що страхові компанії відмовляють у виплатах за автоцивілкою

Законодавство передбачає десятки підстав, коли страхова компанія може відмовити у виплаті за полісом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності водіїв. Зокрема, понад 20 таких випадків визначені статтею 30 Закону України «Про ОСЦПВВНТЗ».

В МСТБУ назвали найпоширеніші причини відмови у страховій виплаті за автоцивілкою.

На практиці найчастіше водії стикаються лише з кількома типовими ситуаціями. Більшість із них виникає через неуважність або незнання правил оформлення страхового випадку.

Відсутність цивільно-правової відповідальності водія

Страхова виплата здійснюється лише тоді, коли шкода була спричинена діями особи, яка керувала транспортним засобом, застрахованим за договором автоцивілки. Наприклад, якщо двері автомобіля відкрив пасажир і пошкодив інше авто, відповідальність водія не настає. У такому випадку страхова компанія може відмовити у відшкодуванні.

Пропущений строк подання заяви

Закон встановлює чіткі строки звернення за страховою виплатою:

1 рік після ДТП — якщо шкода заподіяна майну 3 роки після ДТП — якщо шкода заподіяна життю або здоров’ю

Після завершення цих строків страховик має законне право відмовити у виплаті.

Заяву подає особа без права на компенсацію

Отримати страхове відшкодування може лише власник пошкодженого майна або особа, яка має документальне підтвердження такого права. Це може бути довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину чи інші документи.

Порушення обов’язків після ДТП

Потерпіла сторона зобов’язана виконати вимоги закону, необхідні для встановлення обставин аварії та розміру збитків. Одне з ключових правил — зберігати пошкоджене майно до огляду страховою компанією.

Якщо автомобіль відремонтували до огляду або не надали для експертизи, страховик може відмовити у виплаті. Зазвичай компанія має до 10 робочих днів після повідомлення про ДТП, щоб провести огляд транспортного засобу.

У полісі вказаний інший транспортний засіб

Ще одна поширена причина відмови — помилки у страховому полісі. Якщо у договорі зазначений інший автомобіль, наприклад неправильний VIN-код або дані транспортного засобу, страхова компанія може не мати юридичних підстав для виплати.

Порада водіям

Фахівці радять уважно перевіряти всі дані у страховому полісі, дотримуватися встановлених строків звернення та не ремонтувати автомобіль до огляду страховиком. Це допоможе уникнути проблем із отриманням компенсації після дорожньо-транспортної пригоди.