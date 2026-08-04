Как таксисты экономят горючее: шесть приемов, работающих каждый день

Как рассказывают в сервисе заказа автомобилей OnTaxi, плавный стиль езды, правильное давление в шинах, сокращение работы двигателя на холостом ходу и выбор свободного маршрута могут снизить расход примерно на 5 – 15%. Для многих автомобилей это около 0,5 – 1,5 литра на каждые 100 км.

Таксисты не стартуют со светофора по полной

Каждый резкий разгон означает дополнительную нагрузку на двигатель и большую подачу горючего. Если уже в нескольких сотнях метров придется снова тормозить, затраченная энергия просто исчезнет в тормозных механизмах.

Опытные водители такси пытаются двигаться прогнозируемо. Они заранее видят красный сигнал светофора, отпускают педаль акселератора и дольше катятся без резкого торможения.

Помогает и неопасная дистанция. Она позволяет не повторять каждое ускорение и торможение автомобиля впереди. Авто24 уже рассказывал, как экономить бензин в городском режиме, где больше всего горючего тратится именно из-за постоянных стартов.

Плавная езда хранит не только бензин или дизель. Более медленно изнашиваются тормозные колодки, шины и элементы трансмиссии.

На трассе они не пытаются ехать как можно скорее

Для большинства автомобилей экономным остается движение примерно со скоростью 70 – 90 км/ч. Двигатель уже работает на высокой передаче, но сопротивление воздуха еще не стало слишком большим.

После 100 км/ч расход начинает заметно расти. На скорости 120 – 140 км/ч автомобиль может потреблять на 15– 30% больше в зависимости от кузова, двигателя, погрузки и погодных условий.

Для таксиста несколько минут, выигранных благодаря высокой скорости, часто не покрывают дополнительные затраты. Поэтому на свободном пути профессиональные водители держат равномерный темп и избегают постоянных ускорений.

Больше приемов такого управления Авто24 собрал в материале о том, как ездить без лишних расходов топлива.

Таксисты не возят лишний груз

Автомобиль такси постоянно ускоряется, тормозит и перевозит пассажиров. Поэтому каждый лишний килограмм в багажнике приходится разгонять сотни раз в течение дня.

Опытные водители не превращают багажник в склад. Тяжелые инструменты, канистры, сезонные вещи и снаряжение, которое не требуется каждый день, лучше оставить дома. Фото Magnific

Речь идет не об отказе от аптечки, огнетушителя или аварийного комплекта. Экономить следует на ненужном грузе, а не на безопасности.

Кондиционер не выключают всегда

При работе кондиционера двигатель действительно потребляет больше топлива. Однако езда с открытыми окнами на скорости тоже не бесплатна.

На трассе поток воздуха попадает в салон и усугубляет аэродинамику. Поэтому двигатель тратит больше энергии для поддержания скорости. Потому водители такси обычно едут с закрытыми окнами и используют климатическую систему в умеренном режиме.

Если салон сильно нагрелся, машину сначала проветривают. После этого кондиционеру не нужно долго работать на максимальной мощности.

Авто24 раньше сравнивал, что экономнее – кондиционер или открытые окна. Результат зависит от скорости: в городе можно проветрить салон, а на трассе лучше закрыть окна.

Давление в шинах проверяют чаще

Для автомобиля, ежедневно проезжающего большой километраж, неправильное давление в колесах быстро становится дополнительной статьей расхода.

Недокачанная шина сильнее деформируется и создает большее сопротивление качению. Машине нужно больше горючего, чтобы поддерживать ту же скорость. Одновременно быстрее изнашивается протектор.

Давление нужно проверять, по меньшей мере, раз в две-три недели и перед дальней поездкой. Ориентироваться следует на параметры производителя автомобиля, а измерять – на холодных колесах. Фото Magnific

Перекачивать шины для меньшего сопротивления не стоит. Это усугубляет сцепление, комфорт и управляемость. Авто24 подробно объяснял, какое давление должно быть в автомобильных шинах.

Во время долгого ожидания двигатель глушат

Таксисты часто ждут пассажира, следующего заказа или завершения посадки. Если все это время мотор работает, автомобиль сжигает горючее, не проезжая ни одного метра.

Одна короткая остановка кажется пустяком. Но за рабочий день таких простоев может скопиться немало. За неделю или месяц речь идет уже о заметном объеме бесполезного топлива.

Если ожидание будет длиться несколько минут и двигатель не нужен для обогрева, охлаждения или безопасности, то его выгоднее заглушить. В современных автомобилях эта логика автоматически реализуется системой Start-Stop.

Свободный маршрут иногда выгоднее короткого

Водители такси учитывают не только расстояние, но реальную ситуацию на дороге. Короткий маршрут через плотную пробку может оказаться дороже чуть более длинного пути по свободным улицам.

В пробке двигатель долго работает на холостом ходу, а автомобиль постоянно трогается и останавливается. Средняя скорость остается низкой, в то время как расход на каждые 100 км резко возрастает.

Навигация и функции мониторинга трафика помогают водителям такси заранее видеть пробки, перекрытия и дорожные работы. Это позволяет скорректировать маршрут до того, как машина окажется в плотном потоке.

Без исправного автомобиля приемы не помогут

Даже спокойная езда не компенсирует техническую неисправность.

Загрязненный воздушный фильтр, изношенные свечи зажигания, старая смазка или неисправные форсунки заставляют двигатель работать менее эффективно. Расход также может увеличивать подклинивание тормозов, неправильное схождение колес или неисправные датчики.

Поэтому водители с большими пробегами регулярно обслуживают машину. Расходы на профилактику обычно ниже стоимости лишнего горючего и последующего ремонта.

По оценке OnTaxi, совокупность этих привычек может снизить потребление на 5 – 15%. Для таксиста с большим месячным пробегом это означает экономию в несколько тысяч гривен. Для обычного водителя сумма будет меньше, но приемы остаются такими же: плавно ехать, не стоять с включенным мотором, следить за шинами и не тратить горючее в пробках.