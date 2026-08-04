Як таксисти економлять пальне: шість прийомів, які працюють щодня

Як розповідають у сервісі замовлення автомобілів OnTaxi, плавний стиль їзди, правильний тиск у шинах, скорочення роботи двигуна на холостому ходу та вибір вільного маршруту можуть зменшити витрату приблизно на 5-15%. Для багатьох автомобілів це близько 0,5-1,5 літра на кожні 100 км.

Таксисти не стартують зі світлофора на повну

Кожен різкий розгін означає додаткове навантаження на двигун і більшу подачу пального. Якщо вже за кількасот метрів доведеться знову гальмувати, витрачена енергія просто зникне у гальмівних механізмах.

Досвідчені водії таксі намагаються рухатися прогнозовано. Вони заздалегідь бачать червоний сигнал світлофора, відпускають педаль акселератора і довше котяться без різкого гальмування.

Допомагає й безпечна дистанція. Вона дозволяє не повторювати кожне прискорення та гальмування автомобіля попереду. Авто24 вже розповідав, як економити бензин у міському режимі, де найбільше пального витрачається саме через постійні старти.

Плавна їзда зберігає не лише бензин або дизель. Повільніше зношуються гальмівні колодки, шини та елементи трансмісії.

На трасі вони не намагаються їхати якомога швидше

Для більшості автомобілів економним залишається рух приблизно зі швидкістю 70–90 км/год. Двигун уже працює на високій передачі, але опір повітря ще не став надто великим.

Після 100 км/год витрата починає помітно зростати. На швидкості 120–140 км/год автомобіль може споживати на 15–30% більше залежно від кузова, двигуна, завантаження та погодних умов.

Для таксиста кілька хвилин, виграних завдяки високій швидкості, часто не покривають додаткових витрат. Тому на вільній дорозі професійні водії тримають рівномірний темп і уникають постійних прискорень.

Більше прийомів такого керування Авто24 зібрав у матеріалі про те, як їздити без зайвих витрат пального.

Таксисти не возять зайвий вантаж

Автомобіль таксі постійно прискорюється, гальмує та перевозить пасажирів. Тому кожен зайвий кілограм у багажнику доводиться розганяти сотні разів протягом дня.

Досвідчені водії не перетворюють багажник на склад. Важкі інструменти, каністри, сезонні речі та спорядження, яке не потрібне щодня, краще залишити вдома. Фото Magnific

Йдеться не про відмову від аптечки, вогнегасника чи аварійного комплекту. Економити варто на непотрібному вантажі, а не на безпеці.

Кондиціонер не вимикають завжди

Під час роботи кондиціонера двигун справді споживає більше пального. Проте їзда з відкритими вікнами на швидкості теж не безкоштовна.

На трасі потік повітря потрапляє в салон і погіршує аеродинаміку. Через це двигун витрачає більше енергії для підтримання швидкості. Тому водії таксі зазвичай їдуть із зачиненими вікнами та використовують кліматичну систему в помірному режимі.

Якщо салон сильно нагрівся, машину спочатку провітрюють. Після цього кондиціонеру не потрібно довго працювати на максимальній потужності.

Авто24 раніше порівнював, що економніше — кондиціонер чи відкриті вікна. Результат залежить від швидкості: у місті можна провітрити салон, а на трасі краще зачинити вікна.

Тиск у шинах перевіряють частіше

Для автомобіля, який щодня проїжджає великий кілометраж, неправильний тиск у колесах швидко стає додатковою статтею витрат.

Недокачана шина сильніше деформується і створює більший опір коченню. Машині потрібно більше пального, щоб підтримувати ту саму швидкість. Одночасно швидше зношується протектор.

Тиск потрібно перевіряти щонайменше раз на два-три тижні та перед далекою поїздкою. Орієнтуватися слід на параметри виробника автомобіля, а вимірювати — на холодних колесах. Фото Magnific

Перекачувати шини заради меншого опору не варто. Це погіршує зчеплення, комфорт і керованість. Авто24 докладно пояснював, який тиск має бути в автомобільних шинах.

Під час довгого очікування двигун глушать

Таксисти часто чекають пасажира, наступного замовлення або завершення посадки. Якщо весь цей час мотор працює, автомобіль спалює пальне, не проїжджаючи жодного метра.

Одна коротка зупинка здається дрібницею. Але за робочий день таких простоїв може накопичитися чимало. За тиждень або місяць йдеться вже про помітний обсяг марно витраченого пального.

Якщо очікування триватиме кілька хвилин і двигун не потрібен для обігріву, охолодження чи безпеки, його вигідніше заглушити. У сучасних автомобілях цю логіку автоматично реалізує система Start-Stop.

Вільний маршрут іноді вигідніший за короткий

Водії таксі враховують не лише відстань, а й реальну ситуацію на дорозі. Короткий маршрут через щільний затор може виявитися дорожчим за трохи довший шлях вільними вулицями.

У заторі двигун довго працює на холостому ходу, а автомобіль постійно рушає та зупиняється. Середня швидкість залишається низькою, тоді як витрата на кожні 100 км різко зростає.

Навігація та функції моніторингу трафіку допомагають водіям таксі завчасно бачити затори, перекриття й дорожні роботи. Це дає змогу скоригувати маршрут до того, як машина опиниться у щільному потоці.

Без справного авто прийоми не допоможуть

Навіть спокійна їзда не компенсує технічну несправність.

Забруднений повітряний фільтр, зношені свічки запалювання, старе мастило або несправні форсунки змушують двигун працювати менш ефективно. Витрату також можуть збільшувати підклинювання гальм, неправильне сходження коліс або несправні датчики.

Саме тому водії з великими пробігами регулярно обслуговують машину. Витрати на профілактику зазвичай нижчі, ніж вартість зайвого пального та подальшого ремонту.

За оцінкою OnTaxi, сукупність цих звичок може зменшити споживання на 5–15%. Для таксиста з великим місячним пробігом це означає економію у кілька тисяч гривень. Для звичайного водія сума буде меншою, але прийоми залишаються такими самими: плавно їхати, не стояти з увімкненим мотором, стежити за шинами й не витрачати пальне у заторах.