Как теперь армия будет покупать пикапы и мотоциклы

Правительство предоставило Агентству статус централизованной закупочной организации. Это позволяет АОЗ администрировать электронный каталог Prozorro Market, взять на себя взаимодействие с рынком и значительную часть бюрократических процессов.
"То, что подразделения ранее делали самостоятельно, теперь будет обеспечивать Агентство оборонных закупок. Основной фокус - пикапы. Это одна из самых востребованных категорий транспорта на фронте, – сообщил на своей странице в Telegram глава оборонного ведомства Михаил Федоров.
Как это будет работать
Процедура значительно упрощается: подразделению достаточно выбрать категорию и спецификацию в каталоге, после чего система автоматически определит поставщика с лучшим предложением среди уже проверенных компаний.
Что в списке
На первом этапе каталог будет содержать четыре категории:
- новые пикапы;
- мотоциклы;
- квадроциклы;
- багги.
Конкретно о функционале Агентства
"Агентство оборонных закупок" будет отвечать за ключевые этапы процесса:
- проведение рыночных консультаций;
- формирование и унификацию технических требований;
- установление квалификационных критериев;
- отбор и проверку поставщиков.
Такой механизм создает для бизнеса единую точку входа и прозрачные правила игры, а для военных – обеспечивает оперативность, уменьшение административной нагрузки и экономию ресурсов.
Номенклатуру со временем расширят
Напомним, прошлом году Правительство упростило закупки пикапов военными частями, позволив определять цены на основании экспертного заключения. В планах – дальнейшее расширение перечня товаров для Сил обороны.
"Наша задача – сделать закупки максимально простыми, быстрыми и эффективными. Чтобы военные не тратили время на бумаги, а оперативно получали средства мобильности для выполнения боевых задач, – подытожил Михаил Федоров.