Как теперь армия будет покупать пикапы и мотоциклы

Правительство предоставило Агентству статус централизованной закупочной организации. Это позволяет АОЗ администрировать электронный каталог Prozorro Market, взять на себя взаимодействие с рынком и значительную часть бюрократических процессов.

"То, что подразделения ранее делали самостоятельно, теперь будет обеспечивать Агентство оборонных закупок. Основной фокус - пикапы. Это одна из самых востребованных категорий транспорта на фронте, – сообщил на своей странице в Telegram глава оборонного ведомства Михаил Федоров.

Как это будет работать

Процедура значительно упрощается: подразделению достаточно выбрать категорию и спецификацию в каталоге, после чего система автоматически определит поставщика с лучшим предложением среди уже проверенных компаний.

Что в списке

На первом этапе каталог будет содержать четыре категории:

новые пикапы;

мотоциклы;

квадроциклы;

багги.

Конкретно о функционале Агентства

"Агентство оборонных закупок" будет отвечать за ключевые этапы процесса:

проведение рыночных консультаций;

формирование и унификацию технических требований;

установление квалификационных критериев;

отбор и проверку поставщиков.

Такой механизм создает для бизнеса единую точку входа и прозрачные правила игры, а для военных – обеспечивает оперативность, уменьшение административной нагрузки и экономию ресурсов.

Номенклатуру со временем расширят

Напомним, прошлом году Правительство упростило закупки пикапов военными частями, позволив определять цены на основании экспертного заключения. В планах – дальнейшее расширение перечня товаров для Сил обороны.