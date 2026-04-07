Як тепер армія купуватиме пікапи та мотоцикли

Для пришвидшення забезпечення військових частин мототехнікою різних типів та пікапами Кабмін зобов'язав "Агенцію оборонних закупівель" (АОЗ) здійснювати закупівлі централізовано. Це дозволить не відволікати армійські підрозділи від виконання основних завдань.
Валентин Ожго
7 квітня, 17:17
Уряд надав Агенції статус централізованої закупівельної організації. Це дає змогу АОЗ адмініструвати електронний каталог Prozorro Market, взяти на себе взаємодію з ринком та значну частину бюрократичних процесів.

"Те, що підрозділи раніше робили самостійно, тепер забезпечуватиме Агенція оборонних закупівель. Основний фокус — пікапи. Це одна з найбільш затребуваних категорій транспорту на фронті, – зазначив на своїй сторінці в Telegram глава оборонного відомства Михайло Федоров.

Як це працюватиме

Процедура значно спрощується: підрозділу достатньо обрати категорію та специфікацію в каталозі, після чого система автоматично визначить постачальника з найкращою пропозицією серед уже перевірених компаній.

Що у списку

На першому етапі каталог міститиме чотири категорії:

  • нові пікапи;
  • мотоцикли;
  • квадроцикли;
  • багі.

Конкретно про функціонал Агенції

"Агенція оборонних закупівель" відповідатиме за ключові етапи процесу:

  • проведення ринкових консультацій;
  • формування та уніфікацію технічних вимог;
  • встановлення кваліфікаційних критеріїв;
  • відбір і перевірку постачальників.

Такий механізм створює для бізнесу єдину точку входу та прозорі правила гри, а для військових — забезпечує оперативність, зменшення адміністративного навантаження та економію ресурсів.

Номенклатуру з часом розширять

Нагадаємо, минулого року Уряд спростив закупівлі пікапів військовими частинами, дозволивши визначати ціни на підставі експертного висновку. У планах – подальше розширення переліку товарів для Сил оборони.

"Наше завдання — зробити закупівлі максимально простими, швидкими й ефективними. Щоб військові не витрачали час на папери, а оперативно отримували засоби мобільності для виконання бойових завдань, – підсумував Михайло Федоров.

