Як тепер армія купуватиме пікапи та мотоцикли

Пікап SsangYong Actyon Sports вже прагне конкурувати з Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Ford Ranger та машинами інших брендів
Уряд надав Агенції статус централізованої закупівельної організації. Це дає змогу АОЗ адмініструвати електронний каталог Prozorro Market, взяти на себе взаємодію з ринком та значну частину бюрократичних процесів.
"Те, що підрозділи раніше робили самостійно, тепер забезпечуватиме Агенція оборонних закупівель. Основний фокус — пікапи. Це одна з найбільш затребуваних категорій транспорту на фронті, – зазначив на своїй сторінці в Telegram глава оборонного відомства Михайло Федоров.
Як це працюватиме
Процедура значно спрощується: підрозділу достатньо обрати категорію та специфікацію в каталозі, після чого система автоматично визначить постачальника з найкращою пропозицією серед уже перевірених компаній.
Що у списку
На першому етапі каталог міститиме чотири категорії:
- нові пікапи;
- мотоцикли;
- квадроцикли;
- багі.
Конкретно про функціонал Агенції
"Агенція оборонних закупівель" відповідатиме за ключові етапи процесу:
- проведення ринкових консультацій;
- формування та уніфікацію технічних вимог;
- встановлення кваліфікаційних критеріїв;
- відбір і перевірку постачальників.
Такий механізм створює для бізнесу єдину точку входу та прозорі правила гри, а для військових — забезпечує оперативність, зменшення адміністративного навантаження та економію ресурсів.
Номенклатуру з часом розширять
Нагадаємо, минулого року Уряд спростив закупівлі пікапів військовими частинами, дозволивши визначати ціни на підставі експертного висновку. У планах – подальше розширення переліку товарів для Сил оборони.
"Наше завдання — зробити закупівлі максимально простими, швидкими й ефективними. Щоб військові не витрачали час на папери, а оперативно отримували засоби мобільності для виконання бойових завдань, – підсумував Михайло Федоров.