Як тепер армія купуватиме пікапи та мотоцикли

Уряд надав Агенції статус централізованої закупівельної організації. Це дає змогу АОЗ адмініструвати електронний каталог Prozorro Market, взяти на себе взаємодію з ринком та значну частину бюрократичних процесів.

"Те, що підрозділи раніше робили самостійно, тепер забезпечуватиме Агенція оборонних закупівель. Основний фокус — пікапи. Це одна з найбільш затребуваних категорій транспорту на фронті, – зазначив на своїй сторінці в Telegram глава оборонного відомства Михайло Федоров.

Як це працюватиме

Процедура значно спрощується: підрозділу достатньо обрати категорію та специфікацію в каталозі, після чого система автоматично визначить постачальника з найкращою пропозицією серед уже перевірених компаній.

Що у списку

На першому етапі каталог міститиме чотири категорії:

нові пікапи;

мотоцикли;

квадроцикли;

багі.

Конкретно про функціонал Агенції

"Агенція оборонних закупівель" відповідатиме за ключові етапи процесу:

проведення ринкових консультацій;

формування та уніфікацію технічних вимог;

встановлення кваліфікаційних критеріїв;

відбір і перевірку постачальників.

Такий механізм створює для бізнесу єдину точку входу та прозорі правила гри, а для військових — забезпечує оперативність, зменшення адміністративного навантаження та економію ресурсів.

Номенклатуру з часом розширять

Нагадаємо, минулого року Уряд спростив закупівлі пікапів військовими частинами, дозволивши визначати ціни на підставі експертного висновку. У планах – подальше розширення переліку товарів для Сил оборони.