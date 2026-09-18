В Черкассах продают легендарный Mercury Marquis из фильма "Люди в черном"

В Черкассах продают редкий Mercury Marquis 1973 с пробегом всего 40 тыс. км. За 53-летнее американское купе продавец просит $60 000. topgir.com.ua. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач и задним приводом.

Mercury Marquis имеет всего 40 тысяч километров пробега.

Автомобиль был выставлен на продажу на AUTO.RIA. Продавец не уточняет конкретную модель купе, потому достоверно определить его заводские характеристики только по описанию объявления невозможно.

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По данным AUTO.RIA, Mercury имеет двухдверный кузов и шестиместный салон. В объявлении также указаны бензиновый двигатель мощностью 240 л.с., автоматическая коробка и задний привод. Заявленный городской расход горючего составляет 20 л/100 км.

В то же время в данных AUTO.RIA указан объем двигателя 2,0 л, что не соответствует типичным характеристикам американских Mercury 1973 модельного года. Например, для Mercury Cougar В том году предлагались V8, тогда как для других моделей марки были доступны двигатели гораздо большего объема. Поэтому характеристики силового агрегата конкретного автомобиля нуждаются в дополнительной проверке.

Раритетный Mercury оценили в $60 тысяч

По информации объявления, пробег 53-летнего автомобиля составляет 40 тыс. км. Кузов выкрашен в коричневый цвет.

В украинских реестрах для машины указан один владелец. Последняя регистрационная операция состоялась 30 мая 2026 года - тогда Mercury Marquis перерегистрировали на нового владельца по акту приемки-передачи.

В настоящее время за автомобиль с заявленным пробегом 40 тыс. км хотят получить $60 000, что по приведенному в объявлении курсу составляет около 2 689 800 грн.