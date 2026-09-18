В Черкасах продають легендарний Mercury Marquis з фільму "Люди в чорному"

У Черкасах продають рідкісний Mercury Marquis 1973 року з пробігом лише 40 тис. км. За 53-річне американське купе продавець просить $60 000, пише topgir.com.ua. Автомобіль оснащений автоматичною коробкою передач і заднім приводом.

Mercury Marquis має лише 40 тисяч кілометрів пробігу

Автомобіль виставили на продаж на AUTO.RIA. Продавець не уточнює конкретну модель купе, тому достовірно визначити його заводські характеристики лише за описом оголошення неможливо.

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За даними AUTO.RIA, Mercury має дводверний кузов і шестимісний салон. В оголошенні також вказані бензиновий двигун потужністю 240 к.с., автоматична коробка передач та задній привід. Заявлена міська витрата пального становить 20 л/100 км.

Водночас у даних AUTO.RIA зазначений об’єм двигуна 2,0 л, що не відповідає типовим характеристикам американських Mercury 1973 модельного року.

Наприклад, для Mercury Cougar того року пропонувалися V8, тоді як для інших моделей марки були доступні двигуни значно більшого об’єму. Тому характеристики силового агрегату конкретного автомобіля потребують додаткової перевірки.

Раритетний Mercury оцінили у $60 тисяч

За інформацією оголошення, пробіг 53-річного автомобіля становить 40 тис. км. Кузов пофарбований у коричневий колір.

В українських реєстрах для машини зазначений один власник. Остання реєстраційна операція відбулася 30 травня 2026 року — тоді Mercury Marquis перереєстрували на нового власника за актом приймання-передачі.

Нині за автомобіль із заявленим пробігом 40 тис. км хочуть отримати $60 000, що за наведеним у оголошенні курсом становить близько 2 689 800 грн.