Как вернуть изъятое водительское удостоверение

У сервисных центрах МВД регулярно фиксируют обращения граждан с вопросом о возможности пересылки изъятого водительского удостоверения между подразделениями. Важно знать: такая процедура законодательством не предусмотрена.

Изъятые водительские удостоверения не пересылаются между сервисными центрами МВД

Порядок учета и хранения водительских удостоверений регламентируется постановлениями Кабинета Министров Украины №340 и №795. Согласно ее нормам, изъятое удостоверение хранится в сервисном центре МВД, который определен в материалах административного дела или судебном решении.

Перемещение таких документов между территориальными сервисными центрами не осуществляется независимо от места жительства водителя или выбора подразделения для сдачи экзаменов.

Где сдавать экзамены

Водители имеют право проходить теоретический и практический экзамены в любом сервисном центре МВД на территории Украины. Место регистрации, проживания или хранения изъятого удостоверения не ограничивает этот выбор.

В то же время следует учитывать, что даже в случае успешной сдачи экзаменов в другом ТСЦ, изъятое удостоверение не передается между подразделениями и остается по месту первичного хранения.

Что происходит после успешной сдачи экзаменов

Дальнейшая процедура зависит от того, где именно сдано практический экзамен.

Если экзамены сданы в сервисном центре МВД, отличном от того, где хранится изъятое удостоверение, водителю оформляется новое удостоверение. В таком случае необходимо оплатить стоимость бланка документа и административной услуги в соответствии с действующими тарифами.

Если же практический экзамен составлен в том же сервисном центре, где хранится изъятое удостоверение, водитель имеет выбор. Он может получить свое удостоверение, которое находилось на хранении, или оформить новый документ с оплатой административной услуги и бланка.

Стоит помнить, что все новые водительские удостоверения – временные и выдаются на 30 лет. На 2 года выдается водительское удостоверение полученное впервые.

Как записаться на экзамены

Запись на сдачу теоретического и практического экзаменов осуществляется через электронную систему "Е-запись" или соответствующее приложение. При регистрации необходимо выбрать сервисный центр МВД, в котором планируется прохождение экзамена.

Специалисты рекомендуют заранее учитывать место хранения изъятого удостоверения, чтобы избежать дополнительных затрат времени и средств.

Вывод

Отсутствие механизма пересылки изъятых удостоверений между сервисными центрами МВД является важным организационным нюансом, который водителям следует учитывать при планировании повторной сдачи экзаменов. Осведомленность с процедурой позволяет избежать недоразумений, финансовых затрат и задержек в восстановлении права управления транспортными средствами.