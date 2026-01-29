Як повернути вилучене посвідчення водія

У сервісних центрах МВС регулярно фіксують звернення громадян із запитанням щодо можливості пересилання вилученого посвідчення водія між підрозділами. Важливо знати: така процедура законодавством не передбачена.

Вилучені посвідчення водія не пересилаються між сервісними центрами МВС

Порядок обліку та зберігання посвідчень водія регламентується постановами Кабінету Міністрів України №340 та №795. Відповідно до її норм, вилучене посвідчення зберігається у сервісному центрі МВС, який визначений у матеріалах адміністративної справи або судовому рішенні.

Переміщення таких документів між територіальними сервісними центрами не здійснюється незалежно від місця проживання водія або вибору підрозділу для складання іспитів.

Де складати іспити

Водії мають право проходити теоретичний та практичний іспити в будь-якому сервісному центрі МВС на території України. Місце реєстрації, проживання або зберігання вилученого посвідчення не обмежує цей вибір.

Водночас варто враховувати, що навіть у разі успішного складання іспитів в іншому ТСЦ, вилучене посвідчення не передається між підрозділами і залишається за місцем первинного зберігання.

Що відбувається після успішного складання іспитів

Подальша процедура залежить від того, де саме складено практичний іспит.

Якщо іспити складено в сервісному центрі МВС, відмінному від того, де зберігається вилучене посвідчення, водієві оформлюється нове посвідчення. У такому випадку необхідно оплатити вартість бланка документа та адміністративної послуги відповідно до чинних тарифів.

Якщо ж практичний іспит складено у тому самому сервісному центрі, де зберігається вилучене посвідчення, водій має вибір. Він може отримати своє посвідчення, яке перебувало на зберіганні, або оформити новий документ з оплатою адміністративної послуги та бланка.

Варто пам’ятати, що усі нові посвідчення водія – тимчасові і видаються на 30 років. На 2 роки видається посвідчення водія отримане вперше.

Як записатися на іспити

Запис на складання теоретичного та практичного іспитів здійснюється через електронну систему «Е-запис» або відповідний застосунок. Під час реєстрації необхідно обрати сервісний центр МВС, у якому планується проходження іспиту.

Фахівці рекомендують заздалегідь враховувати місце зберігання вилученого посвідчення, щоб уникнути додаткових витрат часу та коштів.

Висновок

Відсутність механізму пересилання вилучених посвідчень між сервісними центрами МВС є важливим організаційним нюансом, який водіям варто враховувати під час планування повторного складання іспитів. Обізнаність із процедурою дозволяє уникнути непорозумінь, фінансових витрат та затримок у відновленні права керування транспортними засобами.