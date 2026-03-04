Как военным купить MG дешевле: новая программа бренда

ФОТО: МГ|
В рамках инициативы военнослужащий может приобрести один автомобиль в течение 12 месяцев. Специальные условия также доступны родственникам первой линии - при условии подтверждения статуса и степени родства.
Скидка распространяется на весь модельный ряд MG, представленный в Украине, за исключением MG Cyberster. В то же время она не суммируется с другими акционными предложениями. Программа будет действовать до 31 декабря 2026 года.
По словам бренд-директора MG в Украине Марка Пареха, такая инициатива является формой поддержки военных и отражает позицию компании по украинскому рынку.
Какие модели доступны
Сейчас в Украине представлены кроссоверы и электромобили бренда:
- MG HS
- MG ZS
- MG One
- MG4
- MG Cyberster
В 2026 году модельный ряд расширится. Уже в марте ожидается появление гибридной версии HS, а в мае - полностью электрических MG S5 и MG S6.
Дополнительные возможности: Trade-in Support
Параллельно бренд развивает программу MG Trade-in Support. Она позволяет обменять собственный автомобиль (в том числе других марок) на новый MG у официального дилера и получить дополнительную надбавку - 2% от рекомендованной розничной цены нового авто.
Таким образом MG пытается предложить клиентам комплексный подход: скидки для военных, программы обновления авто и финансовые инструменты для упрощения покупки.