Як військовим купити MG дешевше: нова програма бренду

MG ZS
У межах ініціативи військовослужбовець може придбати один автомобіль протягом 12 місяців. Спеціальні умови також доступні родичам першої лінії — за умови підтвердження статусу та ступеня спорідненості.
Знижка поширюється на весь модельний ряд MG, представлений в Україні, за винятком MG Cyberster. Водночас вона не сумується з іншими акційними пропозиціями. Програма діятиме до 31 грудня 2026 року.
За словами бренд-директора MG в Україні Марка Пареха, така ініціатива є формою підтримки військових та відображає позицію компанії щодо українського ринку.
Які моделі доступні
Наразі в Україні представлено кросовери та електромобілі бренду:
- MG HS
- MG ZS
- MG One
- MG4
- MG Cyberster
У 2026 році модельний ряд розшириться. Уже в березні очікується поява гібридної версії HS, а в травні — повністю електричних MG S5 та MG S6.
Додаткові можливості: Trade-in Support
Паралельно бренд розвиває програму MG Trade-in Support. Вона дозволяє обміняти власний автомобіль (зокрема інших марок) на новий MG в офіційного дилера та отримати додаткову надбавку — 2% від рекомендованої роздрібної ціни нового авто.
Таким чином MG намагається запропонувати клієнтам комплексний підхід: знижки для військових, програми оновлення авто та фінансові інструменти для спрощення покупки.