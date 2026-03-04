Як військовим купити MG дешевше: нова програма бренду

У межах ініціативи військовослужбовець може придбати один автомобіль протягом 12 місяців. Спеціальні умови також доступні родичам першої лінії — за умови підтвердження статусу та ступеня спорідненості.

Знижка поширюється на весь модельний ряд MG, представлений в Україні, за винятком MG Cyberster. Водночас вона не сумується з іншими акційними пропозиціями. Програма діятиме до 31 грудня 2026 року.

До речі як працює гібрид MG ZS

За словами бренд-директора MG в Україні Марка Пареха, така ініціатива є формою підтримки військових та відображає позицію компанії щодо українського ринку.

Які моделі доступні

Наразі в Україні представлено кросовери та електромобілі бренду:

MG HS

MG ZS

MG One

MG4

MG Cyberster

У 2026 році модельний ряд розшириться. Уже в березні очікується поява гібридної версії HS, а в травні — повністю електричних MG S5 та MG S6.

Додаткові можливості: Trade-in Support

Паралельно бренд розвиває програму MG Trade-in Support. Вона дозволяє обміняти власний автомобіль (зокрема інших марок) на новий MG в офіційного дилера та отримати додаткову надбавку — 2% від рекомендованої роздрібної ціни нового авто.

Таким чином MG намагається запропонувати клієнтам комплексний підхід: знижки для військових, програми оновлення авто та фінансові інструменти для спрощення покупки.