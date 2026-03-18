"Помощь" в сдаче водительского экзамена стоила 2000 долларов, но не сработала

В столице во время сдачи теоретического экзамена в одном из подразделений Сервисные центры МВД разоблачили попытку мошенничества с использованием технических средств.

Что произошло

19-летний кандидат сдавал теоретический экзамен уже в третий раз. Во время тестирования администратор заметила подозрительное поведение, а впоследствии - провод под одеждой.

После завершения экзамена (с одной ошибкой) парня попросили показать устройство. Оказалось, что он использовал:

скрытый микрофон

мобильный телефон

систему передачи ответов в реальном времени

Как работала схема

Кандидат нашел услугу в TikTok, после чего общение продолжил в Telegram. Перед экзаменом он встретился с девушкой, которая передала специальное оборудование. Через него во время теста ему передавали правильные ответы. Стоимость такой помощи составила 2000 долларов.

Последствия

После признания кандидата:

на место вызвали полицию

зафиксирован факт правонарушения

начата проверка в отношении лиц, причастных к мошеннической схеме

В сервисных центрах отмечают, что в случае обнаружения посторонних устройств:

экзамен сразу прекращается

результат аннулируется

материалы передаются силовикам

Вывод

Этот случай демонстрирует, что подобные "сервисы помощи" создают определенные юридические риски. При этом самостоятельно сдать водительские экзамены достаточно сложно – по официальной статистике около 80% кандидатов их проваливают. Чрезмерная сложность экзаменов становится прочным подгрудным для развития коррупционных схем.