"Помощь" в сдаче водительского экзамена стоила 2000 долларов, но не сработала

В Киеве разоблачили мошенническую схему во время экзамена на водительские права. Услуга стоила 2000 долларов и помогала сдать теоретический экзамен.
ФОТО: ГСЦ МВД

Евгений Гудущан
18 марта, 10:20
В столице во время сдачи теоретического экзамена в одном из подразделений Сервисные центры МВД разоблачили попытку мошенничества с использованием технических средств.

Что произошло

19-летний кандидат сдавал теоретический экзамен уже в третий раз. Во время тестирования администратор заметила подозрительное поведение, а впоследствии - провод под одеждой.

После завершения экзамена (с одной ошибкой) парня попросили показать устройство. Оказалось, что он использовал:

  • скрытый микрофон
  • мобильный телефон
  • систему передачи ответов в реальном времени

Как работала схема

Кандидат нашел услугу в TikTok, после чего общение продолжил в Telegram. Перед экзаменом он встретился с девушкой, которая передала специальное оборудование. Через него во время теста ему передавали правильные ответы. Стоимость такой помощи составила 2000 долларов.

Последствия

После признания кандидата:

  • на место вызвали полицию
  • зафиксирован факт правонарушения
  • начата проверка в отношении лиц, причастных к мошеннической схеме

В сервисных центрах отмечают, что в случае обнаружения посторонних устройств:

  • экзамен сразу прекращается
  • результат аннулируется
  • материалы передаются силовикам

Вывод

Этот случай демонстрирует, что подобные "сервисы помощи" создают определенные юридические риски. При этом самостоятельно сдать водительские экзамены достаточно сложно – по официальной статистике около 80% кандидатов их проваливают. Чрезмерная сложность экзаменов становится прочным подгрудным для развития коррупционных схем.

